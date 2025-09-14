Audiencias 13/09/2025
'Bailando con las estrellas' se estrena con fuerza y lidera la noche, mientras Joaquín y Susana caen bruscamente
'Emparejados' no aguanta en su segunda semana y pierde más de 4 puntos.
'Bailando con las estrellas' estrena su segunda temporada con un gran 14,5% y 954.000 espectadores. El programa de Jesús Vázquez lidera con holgura la noche y supera con creces a 'Emparejados'.
Y es que el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido baja considerablemente en su segunda entrega, perdiendo más de 4 puntos y cayendo hasta un flojo 8,8% y 714.000 seguidores con la visita de Loles León y Bibiana Fernández.
La sorpresa la da Cuatro que acierta con 'El Blockbuster' escalando hasta un gran 9,5% y 798.000 espectadores, superando a Antena 3 y laSexta.
Por la tarde, 'Antena 3 Noticias 1' vuelve a liderar con un espectacular 20,5%, 'La vuelta' se hace con el control de la sobremesa en La 1 y firma un 14% en su penúltima etapa y 'Fiesta' logra un 8,7% y 685.000 seguidores de media.
