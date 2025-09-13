Audiencias 12/09/2025
'De viernes' sube con Rocío Flores en plató y lidera con récord frente al batacazo de Sonsoles Ónega
'Equipo de Investigación' estrena nueva temporada por debajo del cine de Cuatro.
'De viernes' vuelve a liderar por segunda semana consecutiva su franja. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta sube hasta el 14,9% y 983.000 espectadores con la entrevista a Rocío Flores en plató, anotando su mejor cuota del año. Es su segunda victoria en este incio de temporada antes de competir contra 'La Voz'.
Antes de la llegada del programa de Eva González, Antena 3 apostó por el viernes para el nuevo especial de Sonsoles Ónega y 'Hablando en plata', que pincha con un flojo 7,9% y 689.000 seguidores.
Por su parte, 'Equipo de Investigación' estrenó nueva temporada por debajo del cine de Cuatro. El programa de Gloria Serra anota un correcto 5,9% y suma 540.000 televidentes de media.
PRIME TIME
Telecinco
De viernes: 14,9% y 983.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,3% y 779.000 / 8,3% y 743.000 / 10,7% y 777.000
Antena 3
Hablando en plata: Volver a Empezar: 7,9% y 689.000
Cuatro
First Dates: 4,8% y 442.000
El Blockbuster: Hasta el último hombre: 6,8% y 534.000
laSexta
laSexta Clave: 4,6% y 391.000
laSexta Columna: 6,9% y 638.000
Equipo de Investigación: 5,9% y 540.000 / 4,7% y 321.000
La 2
Cifras y letras: 2,3% y 173.000 / 3,7% y 318.000 / 5,7% y 527.000
Plano general: 3,8% y 361.000
Historia de nuestro cine: 3,7% y 282.000
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 8% y 408.000
Cuatro
Cine Cuatro: En el nombre del padre: 6,5% y 195.000
Antena 3
Hablando en plata: 6,3% y 258.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,3% y 164.000 / 5% y 109.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 12,6% y 1.079.000
Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 720.000
Pasapalabra: 21,2% y 1.533.000
La 1
Malas lenguas: 9,1% y 762.000
Valle Salvaje: 10,4% y 774.000
La promesa: 13,2% y 888.000
Malas lenguas: 7,5% y 490.000
Aquí la tierra: 9,8% y 737.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,7% y 698.000
El diario de Jorge: 10% y 662.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 575.000
laSexta
Zapeando: 5,4% y 459.000
Más Vale Tarde: 7% y 488.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,9% y 558.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 380.000
La 2
Saber y ganar: 2,5% y 223.000 / 5,8% y 513.000
La vuelta: 8% y 638.000
Paul va a Hollywood: 3,4% y 234.000
Diario de un nómada: 2,8% y 188.000
Malas lenguas: 2,4% y 154.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,5% y 302.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17% y 745.000
La ruleta de la suerte: 22,5% y 1.563.000
La 1
La Hora de La 1: 17,7% y 312.000
Mañaneros 360: 15,3% y 443.000 / 11,5% y 886.000
laSexta
Aruser@s: 12,2% y 147.000 / 14,6% y 303.000
Al Rojo Vivo: 9,2% y 310.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,8% y 157.000
El programa de Ana Rosa: 10,8% y 259.000
Vamos a ver: 9,4% y 577.000
Cuatro
Alerta Cobra: 3,5% y 59.000 / 4,1% y 91.000
En boca de todos: 6,3% y 186.000
La 2
El Cazador: 2,5% y 89.000 / 1,8% y 118.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.146.000
Telediario 1: 12,8% y 1.140.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 871.000
laSexta Noticias 14H: 8,1% y 625.000
Noticias Cuatro 1: 6,1% y 431.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 1.711.000
Telediario 2: 10,3% y 897.000
Informativos Telecinco 21H: 8% y 705.000
laSexta Noticias 20H: 6,9% y 476.000
Noticias Cuatro 2: 4,8% y 333.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,8%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,9%).
Mes: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,9%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).
