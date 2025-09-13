'De viernes' sube con Rocío Flores en plató y lidera con récord frente al batacazo de Sonsoles Ónega

'De viernes' vuelve a liderar por segunda semana consecutiva su franja. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta sube hasta el 14,9% y 983.000 espectadores con la entrevista a Rocío Flores en plató, anotando su mejor cuota del año. Es su segunda victoria en este incio de temporada antes de competir contra 'La Voz'.

Antes de la llegada del programa de Eva González, Antena 3 apostó por el viernes para el nuevo especial de Sonsoles Ónega y 'Hablando en plata', que pincha con un flojo 7,9% y 689.000 seguidores.

Por su parte, 'Equipo de Investigación' estrenó nueva temporada por debajo del cine de Cuatro. El programa de Gloria Serra anota un correcto 5,9% y suma 540.000 televidentes de media.

PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 14,9% y 983.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,3% y 779.000 / 8,3% y 743.000 / 10,7% y 777.000

Antena 3

Hablando en plata: Volver a Empezar: 7,9% y 689.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 442.000

El Blockbuster: Hasta el último hombre: 6,8% y 534.000

laSexta

laSexta Clave: 4,6% y 391.000

laSexta Columna: 6,9% y 638.000

Equipo de Investigación: 5,9% y 540.000 / 4,7% y 321.000

La 2

Cifras y letras: 2,3% y 173.000 / 3,7% y 318.000 / 5,7% y 527.000

Plano general: 3,8% y 361.000

Historia de nuestro cine: 3,7% y 282.000

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 8% y 408.000

Cuatro

Cine Cuatro: En el nombre del padre: 6,5% y 195.000

Antena 3

Hablando en plata: 6,3% y 258.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,3% y 164.000 / 5% y 109.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,6% y 1.079.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 720.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.533.000

La 1

Malas lenguas: 9,1% y 762.000

Valle Salvaje: 10,4% y 774.000

La promesa: 13,2% y 888.000

Malas lenguas: 7,5% y 490.000

Aquí la tierra: 9,8% y 737.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,7% y 698.000

El diario de Jorge: 10% y 662.000

Agárrate al sillón: 7,7% y 575.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 459.000

Más Vale Tarde: 7% y 488.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,9% y 558.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 380.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 223.000 / 5,8% y 513.000

La vuelta: 8% y 638.000

Paul va a Hollywood: 3,4% y 234.000

Diario de un nómada: 2,8% y 188.000

Malas lenguas: 2,4% y 154.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 302.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17% y 745.000

La ruleta de la suerte: 22,5% y 1.563.000

La 1

La Hora de La 1: 17,7% y 312.000

Mañaneros 360: 15,3% y 443.000 / 11,5% y 886.000

laSexta

Aruser@s: 12,2% y 147.000 / 14,6% y 303.000

Al Rojo Vivo: 9,2% y 310.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,8% y 157.000

El programa de Ana Rosa: 10,8% y 259.000

Vamos a ver: 9,4% y 577.000

Cuatro

Alerta Cobra: 3,5% y 59.000 / 4,1% y 91.000

En boca de todos: 6,3% y 186.000

La 2

El Cazador: 2,5% y 89.000 / 1,8% y 118.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.146.000

Telediario 1: 12,8% y 1.140.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 871.000

laSexta Noticias 14H: 8,1% y 625.000

Noticias Cuatro 1: 6,1% y 431.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 1.711.000

Telediario 2: 10,3% y 897.000

Informativos Telecinco 21H: 8% y 705.000

laSexta Noticias 20H: 6,9% y 476.000

Noticias Cuatro 2: 4,8% y 333.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,8%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,9%).

Mes: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,9%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).