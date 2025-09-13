Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 12/09/2025

'De viernes' sube con Rocío Flores en plató y lidera con récord frente al batacazo de Sonsoles Ónega

'Equipo de Investigación' estrena nueva temporada por debajo del cine de Cuatro.

'De viernes' / 'Hablando en plata'

'De viernes' / 'Hablando en plata' / TELECINCO/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'De viernes' vuelve a liderar por segunda semana consecutiva su franja. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta sube hasta el 14,9% y 983.000 espectadores con la entrevista a Rocío Flores en plató, anotando su mejor cuota del año. Es su segunda victoria en este incio de temporada antes de competir contra 'La Voz'.

Antes de la llegada del programa de Eva González, Antena 3 apostó por el viernes para el nuevo especial de Sonsoles Ónega y 'Hablando en plata', que pincha con un flojo 7,9% y 689.000 seguidores.

Por su parte, 'Equipo de Investigación' estrenó nueva temporada por debajo del cine de Cuatro. El programa de Gloria Serra anota un correcto 5,9% y suma 540.000 televidentes de media.

PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 14,9% y 983.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,3% y 779.000 / 8,3% y 743.000 / 10,7% y 777.000

Antena 3

Hablando en plata: Volver a Empezar: 7,9% y 689.000

Cuatro

First Dates: 4,8% y 442.000

El Blockbuster: Hasta el último hombre: 6,8% y 534.000

laSexta

laSexta Clave: 4,6% y 391.000

laSexta Columna: 6,9% y 638.000

Equipo de Investigación: 5,9% y 540.000 / 4,7% y 321.000

La 2

Cifras y letras: 2,3% y 173.000 / 3,7% y 318.000 / 5,7% y 527.000

Plano general: 3,8% y 361.000

Historia de nuestro cine: 3,7% y 282.000

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 8% y 408.000

Cuatro

Cine Cuatro: En el nombre del padre: 6,5% y 195.000

Antena 3

Hablando en plata: 6,3% y 258.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,3% y 164.000 / 5% y 109.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,6% y 1.079.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 720.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.533.000

La 1

Malas lenguas: 9,1% y 762.000

Valle Salvaje: 10,4% y 774.000

La promesa: 13,2% y 888.000

Malas lenguas: 7,5% y 490.000

Aquí la tierra: 9,8% y 737.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,7% y 698.000

El diario de Jorge: 10% y 662.000

Agárrate al sillón: 7,7% y 575.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 459.000

Más Vale Tarde: 7% y 488.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,9% y 558.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 380.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 223.000 / 5,8% y 513.000

La vuelta: 8% y 638.000

Paul va a Hollywood: 3,4% y 234.000

Diario de un nómada: 2,8% y 188.000

Malas lenguas: 2,4% y 154.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 302.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17% y 745.000

La ruleta de la suerte: 22,5% y 1.563.000

La 1

La Hora de La 1: 17,7% y 312.000

Mañaneros 360: 15,3% y 443.000 / 11,5% y 886.000

laSexta

Aruser@s: 12,2% y 147.000 / 14,6% y 303.000

Al Rojo Vivo: 9,2% y 310.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,8% y 157.000

El programa de Ana Rosa: 10,8% y 259.000

Vamos a ver: 9,4% y 577.000

Cuatro

Alerta Cobra: 3,5% y 59.000 / 4,1% y 91.000

En boca de todos: 6,3% y 186.000

La 2

El Cazador: 2,5% y 89.000 / 1,8% y 118.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.146.000

Telediario 1: 12,8% y 1.140.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 871.000

laSexta Noticias 14H: 8,1% y 625.000

Noticias Cuatro 1: 6,1% y 431.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,6% y 1.711.000

Telediario 2: 10,3% y 897.000

Informativos Telecinco 21H: 8% y 705.000

laSexta Noticias 20H: 6,9% y 476.000

Noticias Cuatro 2: 4,8% y 333.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,8%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,9%).

Mes: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,9%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
  3. Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones
  4. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  5. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  6. El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana
  7. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  8. Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: 'Lo que deberían hacer las empresas...

'De viernes' sube con Rocío Flores en plató y lidera con récord frente al batacazo de Sonsoles Ónega

'De viernes' sube con Rocío Flores en plató y lidera con récord frente al batacazo de Sonsoles Ónega

Estos son los motivos por los que debes hacer testamento aunque no tengas muchas propiedades

Estos son los motivos por los que debes hacer testamento aunque no tengas muchas propiedades

Un frente de tormentas fuertes descarga en Catalunya y deja un récord de 7,8 litros en un minuto en el Berguedà

Un frente de tormentas fuertes descarga en Catalunya y deja un récord de 7,8 litros en un minuto en el Berguedà

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

'¡Vaya fama!' aterriza en Telecinco en sustitución de 'Socialité': "Encontrar tu marca es difícil y hay que trabajárselo. Siempre te van a comparar"

'¡Vaya fama!' aterriza en Telecinco en sustitución de 'Socialité': "Encontrar tu marca es difícil y hay que trabajárselo. Siempre te van a comparar"

Invitados a Moncloa

Invitados a Moncloa

Última hora del tiempo en Catalunya | Las fuertes tormentas fuertes barren Catalunya y dejan un récord de 7,8 litros en un minuto en el Berguedà

Última hora del tiempo en Catalunya | Las fuertes tormentas fuertes barren Catalunya y dejan un récord de 7,8 litros en un minuto en el Berguedà

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos