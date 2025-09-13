Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Fin de etapa?

Jesús Vázquez deja en shock con el giro profesional que nadie esperaba: marca un antes y un después

El presentador gallego asegura en una entrevista que quiere "ser dueño" de su tiempo y se abre a presentar en otras cadenas

Jesús Vázquez en 'Bailando con las estrellas'

Jesús Vázquez en 'Bailando con las estrellas' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más queridos y reconocidos de nuestro país. El gallego ha estado al frente de grandes formatos como 'Operación Triunfo' o 'La Voz' y esta noche estrena la tercera temporada (segunda en Telecinco) de 'Bailando con las estrellas'.

En medio de la intensa promoción de cara al estreno, que tendrá lugar a las 22:00 horas en la primera cadena de Mediaset, el comunicador se ha dedicado estos días a conceder entrevistas y en una de ellas ha impactando al desvelar su firme decisión que afecta a su futuro profesional.

"Jesús, después de esto (Bailando con las estrellas), ¿en qué te vamos a poder ver?", pregunta el periodista de El Televisero. "Estoy centrado en esto y después me tomaré un tiempo para pensar que hago", sorprendió el presentador con su respuesta.

"Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Después de este programa tomaré ese camino", continúa explicando el gallego, que asegura que Mediaset es su "casa" y si le "ofrecen algo que sea acorde a lo que a mí me gusta hacer, lo haré".

"Pero voy a estar libre después de este programa" recalca, dejando en el aire su futuro en Mediaset, aunque todo parece indicar que acabará su contrato con el grupo audiovisual después de más de dos décadas presentando una multitud de formatos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
  2. Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
  3. Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que, además, cobra pensiones
  4. Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
  5. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  6. El Ministerio de Defensa prepara una ‘megaoperación’ urbanística en Madrid: construirá un edificio de oficinas de 18 plantas en la Castellana
  7. Lo tenemos'. Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
  8. Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: 'Lo que deberían hacer las empresas...

Jesús Vázquez deja en shock con el giro profesional que nadie esperaba: marca un antes y un después

Jesús Vázquez deja en shock con el giro profesional que nadie esperaba: marca un antes y un después

Cristina Fernández Cubas: "Me siento muy orgullosa de mi tozudez con el cuento"

Cristina Fernández Cubas: "Me siento muy orgullosa de mi tozudez con el cuento"

Borja González, último ganador de 'Supervivientes', critica a Mazón y Sánchez tras cobrar el premio del programa: "Pensaba que el dinero era mío hasta que llegó a Hacienda"

Borja González, último ganador de 'Supervivientes', critica a Mazón y Sánchez tras cobrar el premio del programa: "Pensaba que el dinero era mío hasta que llegó a Hacienda"

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

¿Quién es Tommy Robinson, el activista de extrema derecha detrás de las masivas protestas antiinmigración en Londres?

¿Quién es Tommy Robinson, el activista de extrema derecha detrás de las masivas protestas antiinmigración en Londres?

El esplendor de Mbappé sostiene a un Real Madrid que jugó una hora con 10

El esplendor de Mbappé sostiene a un Real Madrid que jugó una hora con 10

El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que la ignorada guerra de Sudán causa más víctimas que las de Ucrania o Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia que la ignorada guerra de Sudán causa más víctimas que las de Ucrania o Gaza

Vingegaard sentencia la Vuelta de la protesta por Palestina

Vingegaard sentencia la Vuelta de la protesta por Palestina