Jesús Vázquez deja en shock con el giro profesional que nadie esperaba: marca un antes y un después

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más queridos y reconocidos de nuestro país. El gallego ha estado al frente de grandes formatos como 'Operación Triunfo' o 'La Voz' y esta noche estrena la tercera temporada (segunda en Telecinco) de 'Bailando con las estrellas'.

En medio de la intensa promoción de cara al estreno, que tendrá lugar a las 22:00 horas en la primera cadena de Mediaset, el comunicador se ha dedicado estos días a conceder entrevistas y en una de ellas ha impactando al desvelar su firme decisión que afecta a su futuro profesional.

"Jesús, después de esto (Bailando con las estrellas), ¿en qué te vamos a poder ver?", pregunta el periodista de El Televisero. "Estoy centrado en esto y después me tomaré un tiempo para pensar que hago", sorprendió el presentador con su respuesta.

"Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Después de este programa tomaré ese camino", continúa explicando el gallego, que asegura que Mediaset es su "casa" y si le "ofrecen algo que sea acorde a lo que a mí me gusta hacer, lo haré".

"Pero voy a estar libre después de este programa" recalca, dejando en el aire su futuro en Mediaset, aunque todo parece indicar que acabará su contrato con el grupo audiovisual después de más de dos décadas presentando una multitud de formatos.