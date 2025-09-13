En '¡Vaya fama!'
Alejandra Rubio responde sin tapujos a Rocío Flores después del enfrentamiento con Terelu: "No tengo interés en tener relación con ella"
La colaboradora opinó de la entrevista que dio la hija de Rocío Carrasco en 'De viernes' y defendió a su madre, Terelu Campos.
Rocío Flores humilla a Terelu Campos y pone en tela de juicio a la colaboradora: "No te he visto en mi vida"
La entrevista ayer de Rocío Flores en 'De viernes' dejó muchos titulares y un enfrentamiento con Terelu Campos, que recibió una humillación de la hija de Antonio David: "No te he visto en mi vida", afirmó Flores para poner en tela de juicio la versión de Campos.
Esta mañana, Alejandra Rubio se ha encargado de comentar la entrevista en '¡Vaya fama!': "Me pareció bien que se sentara y hablara, está en todo su derecho. A mí me da pena Rocío y no lo digo de una forma despectiva, sino todo lo contrario. Sigo viendo a una niña que ha vivido bajo la opinión de su padre y únicamente de su padre y eso se le nota mucho al hablar".
Además, la novia de Carlo Costanzia considera que Rocío es una "víctima de un conflicto de unos padres que han acabado mal" y asegura que "tenía todo pensadísimo" a la hora de responder a Terelu: "Pero no la culpo, a su entorno no le hace mucha gracia su madre (Rocío Carrasco) ni mi madre tampoco".
Por otro lado, Alejandra Rubio defendió a su madre, asegurando que lo que contó en 'De viernes' es cierto: "Todo lo que dice mi madre es verdad, porque estaba yo también. Su hermano ha dormido en mi casa, ha pasado días en mi casa, hemos pasado las Navidades juntos durante muchísimos años".
Por último, afirma que a diferencia de David, con Rocío no ha tenido relación y explica por qué ha dejado de tener contacto con el menor de los hijos de Rocío Carrasco : "Yo de ella no tengo nada que decir porque no la conozco en absoluto. De hecho, visto lo visto, tampoco tengo ningún interés en tener ninguna relación con ella porque tiene muchísimo rencor hacia mi familia y no seré yo quien lo arregle. No he vuelto a tener contacto con él en todos estos años. He de decir, tampoco lo he intentado. Yo lo di por perdido. En cuanto supe que iba a pasar esto, no intenté nada más".
