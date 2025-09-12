Nueva etapa
Mediaset resucita ‘Casados a primera vista’, el imprevisible dating experimental emitido por Antena 3, que casa por sorpresa a dos desconocidos
El espacio llegó a España en 2015 de la mano de Alberto Carullo, actual director general de televisión y digital de Mediaset, que entonces dirigía la productora Big bang media.
Mediaset apostará esta temporada por el regreso de un formato de éxito internacional que llegó por primera vez a España en 2015 de la mano Antena 3. Se trata de 'Casados a primera vista’, un imprevisible dating show en el que solteros que no han encontrado pareja se pondrán en manos de un equipo de expertos en relaciones y emociones que formarán parejas que se conocerán directamente en el altar.
Un riguroso proceso de selección que supondrá una apasionante aventura televisiva que para los participantes que intentará demostrar que la ciencia y la psicología pueden ser el combustible para encender la chispa del amor.
Con versiones producidas en más de 30 países y millones de seguidores en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca o Alemania, ‘Casados a primera vista’ se ha consolidado como uno de los diez grandes formatos internacionales de mayor éxito.
En su nueva vida en Telecinco, Bulldog TV ('Mujeres y hombres y viceversa', 'Bailando con las estrellas') releva en la producción a Big bang media, entonces con Alberto Carullo, actual director general de Mediaset, como su máximo impulsor y responsable. Ahora, el directivo vuelve a apostar por el formato. El casting de participantes se ha abierto este viernes 12 de septiembre, con el objetivo de comenzar las grabaciones en los próximos meses.
