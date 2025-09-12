El cine de La 1 sorprende y gana a 'Supervivientes' por una sola décima mientras 'La revuelta' pasa a 'El hormiguero' por una centésima en coincidencia

El arranque de curso televisivo deja ya uno de los duelos más ajustados en años. 'El hormiguero' cerró la semana con un 14,7% de share en Antena 3 frente al 14,4% de cuota de pantalla de 'La revuelta' en La 1, aunque en el dato exacto de coincidencia el programa de Broncano logró la mínima ventaja: 14,72% frente al 14,71% de Pablo Motos.

La 1 prolongó su buen momento en el prime time con la tercera entrega de la saga 'The Equalizer', que firmó un 15,4% y mejoró en 2,8 puntos el resultado del jueves pasado. A poca distancia se situó 'Supervivientes All Stars' en Telecinco, que bajó hasta el 15,3% tras su estreno. Mientras tanto, 'La encrucijada' repuntó en Antena 3 con un 9,8%, 'Horizonte' volvió a Cuatro con un 8,2% y la película de laSexta, dentro de 'El taquillazo', se quedó en un pobre 3,4%.

En la franja de tarde, 'Pasapalabra' arrasó con un 21,7% de share y 'Agárrate al sillón' protagonizó una fuerte subida hasta el 9,1%. La Vuelta a España cedió a un 10,3%, mientras que 'Todo es mentira' y 'Más vale tarde' mejoraron ligeramente con un 7,1% y un 6,6%, respectivamente.

La mañana dejó también varios titulares: 'La hora de La 1' brilló con un 19,3% gracias a la entrevista con José Manuel Albares, 'La mirada crítica' subió a un 10,3% y 'Aruser@s' descendió a un 12,8%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.638.000 (14,4%)

Cine “The Equalizer 3”: 1.122.000 (15,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.675.000 (14,7%)

La encrucijada: 710.000 (9,8%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.039.000 (9,2%)

Supervivientes All Stars: 895.000 (15,3%)

laSexta

laSexta clave: 431.000 (4,6%)

El intermedio: 771.000 (6,7%)

El taquillazo “Sin escapatoria”: 257.000 (3,4%)

Cuatro

First dates: 318.000 (3,1%)

First dates: 727.000 (6,3%)

Horizonte: 518.000 (8,2%)

La 2

Cifras y letras: 713.000 (6,6%)

El cine de La 2 “El falsificador de pasaportes”: 283.000 (2,7%)

Documentos TV: 67.000 (1%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Air Force One (El avión del presidente)”: 273.000 (9,2%)

Antena 3

La encrucijada: 544.000 (13,2%)

La encrucijada: 115.000 (5,2%)

laSexta

Cine “Meteoro a la Luna”: 77.000 (2,7%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 92.000 (4,9%)

La 2

Picasso, más allá de la leyenda: 26.000 (0,6%)

Festivales de verano: 7.000 (0,3%)

TARDE

La 1

La vuelta: 890.000 (10,3%)

Valle salvaje: 881.000 (11,7%)

La promesa: 1.034.000 (14,7%)

Malas lenguas: 616.000 (8,9%)

Aquí la Tierra: 890.000 (11,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.316.000 (14,8%)

Y ahora, Sonsoles: 834.000 (11,4%)

Pasapalabra: 1.709.000 (21,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 765.000 (9,3%)

El diario de Jorge: 608.000 (8,8%)

Agárrate al sillón: 727.000 (9,1%)

laSexta

Zapeando: 460.000 (5,3%)

Más vale tarde: 477.000 (6,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 595.000 (7,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 375.000 (5,5%)

La 2

Saber y ganar: 522.000 (5,7%)

Grandes documentales: 316.000 (3,8%)

Paul va a Hollywood: 202.000 (2,8%)

Carreteras extremas: 181.000 (2,6%)

Malas lenguas: 180.000 (2,6%)

Cifras y letras: 153.000 (1,9%)

Cifras y letras: 309.000 (3,3%)

