Audiencias 11/09/2025
El cine de La 1 sorprende y gana a 'Supervivientes' por una sola décima mientras 'La revuelta' pasa a 'El hormiguero' por una centésima en coincidencia
La película 'The Equalizer 3' lidera la noche en La 1, mientras 'Supervivientes All Stars' se deja más de un punto en su segunda entrega.
El arranque de curso televisivo deja ya uno de los duelos más ajustados en años. 'El hormiguero' cerró la semana con un 14,7% de share en Antena 3 frente al 14,4% de cuota de pantalla de 'La revuelta' en La 1, aunque en el dato exacto de coincidencia el programa de Broncano logró la mínima ventaja: 14,72% frente al 14,71% de Pablo Motos.
La 1 prolongó su buen momento en el prime time con la tercera entrega de la saga 'The Equalizer', que firmó un 15,4% y mejoró en 2,8 puntos el resultado del jueves pasado. A poca distancia se situó 'Supervivientes All Stars' en Telecinco, que bajó hasta el 15,3% tras su estreno. Mientras tanto, 'La encrucijada' repuntó en Antena 3 con un 9,8%, 'Horizonte' volvió a Cuatro con un 8,2% y la película de laSexta, dentro de 'El taquillazo', se quedó en un pobre 3,4%.
En la franja de tarde, 'Pasapalabra' arrasó con un 21,7% de share y 'Agárrate al sillón' protagonizó una fuerte subida hasta el 9,1%. La Vuelta a España cedió a un 10,3%, mientras que 'Todo es mentira' y 'Más vale tarde' mejoraron ligeramente con un 7,1% y un 6,6%, respectivamente.
La mañana dejó también varios titulares: 'La hora de La 1' brilló con un 19,3% gracias a la entrevista con José Manuel Albares, 'La mirada crítica' subió a un 10,3% y 'Aruser@s' descendió a un 12,8%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.638.000 (14,4%)
Cine “The Equalizer 3”: 1.122.000 (15,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.675.000 (14,7%)
La encrucijada: 710.000 (9,8%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.039.000 (9,2%)
Supervivientes All Stars: 895.000 (15,3%)
laSexta
laSexta clave: 431.000 (4,6%)
El intermedio: 771.000 (6,7%)
El taquillazo “Sin escapatoria”: 257.000 (3,4%)
Cuatro
First dates: 318.000 (3,1%)
First dates: 727.000 (6,3%)
Horizonte: 518.000 (8,2%)
La 2
Cifras y letras: 713.000 (6,6%)
El cine de La 2 “El falsificador de pasaportes”: 283.000 (2,7%)
Documentos TV: 67.000 (1%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Air Force One (El avión del presidente)”: 273.000 (9,2%)
Antena 3
La encrucijada: 544.000 (13,2%)
La encrucijada: 115.000 (5,2%)
laSexta
Cine “Meteoro a la Luna”: 77.000 (2,7%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 92.000 (4,9%)
La 2
Picasso, más allá de la leyenda: 26.000 (0,6%)
Festivales de verano: 7.000 (0,3%)
TARDE
La 1
La vuelta: 890.000 (10,3%)
Valle salvaje: 881.000 (11,7%)
La promesa: 1.034.000 (14,7%)
Malas lenguas: 616.000 (8,9%)
Aquí la Tierra: 890.000 (11,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.316.000 (14,8%)
Y ahora, Sonsoles: 834.000 (11,4%)
Pasapalabra: 1.709.000 (21,7%)
Telecinco
El tiempo justo: 765.000 (9,3%)
El diario de Jorge: 608.000 (8,8%)
Agárrate al sillón: 727.000 (9,1%)
laSexta
Zapeando: 460.000 (5,3%)
Más vale tarde: 477.000 (6,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 595.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 375.000 (5,5%)
La 2
Saber y ganar: 522.000 (5,7%)
Grandes documentales: 316.000 (3,8%)
Paul va a Hollywood: 202.000 (2,8%)
Carreteras extremas: 181.000 (2,6%)
Malas lenguas: 180.000 (2,6%)
Cifras y letras: 153.000 (1,9%)
Cifras y letras: 309.000 (3,3%)
*En elaboración...
