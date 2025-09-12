Dos actores, dos cantantes y un actor convertido en cantante, invitados de la próxima semana en 'El hormiguero'

'El Hormiguero' afronta la semana del 15 al 18 de septiembre con una agenda repleta de rostros conocidos que llevarán al plató de Pablo Motos música en directo, estrenos teatrales y nuevos proyectos discográficos.

El lunes 15 de septiembre será Arón Piper quien inaugure la semana. El actor, ahora convertido en cantante, presentará su primer trabajo de estudio, un disco homónimo que ya está a la venta y que incluye trece canciones con las que confirma su posición en la escena del pop español.

La noche del martes 16 de septiembre reunirá a dos intérpretes muy queridos por el público: Imanol Arias y María Barranco. Ambos visitarán el programa para hablar de la comedia "Mejor no decirlo", que estrenarán el próximo 3 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La obra los pondrá en la piel de un matrimonio veterano que, por primera vez, se atreve a decirlo absolutamente todo.

El miércoles 17 de septiembre será el turno de Camilo. El cantante colombiano regresa a 'El Hormiguero' tras una gira con la que ha recorrido España durante los meses de agosto y septiembre y que culmina con un concierto muy especial que repasará junto a Pablo Motos.

Por último, el jueves 18 de septiembre cerrará la semana Luz Casal. La artista gallega presentará "¿Qué has hecho conmigo?", su nuevo single y segundo adelanto del disco en el que está trabajando, con el que promete emocionar de nuevo a sus seguidores.