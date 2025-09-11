Womack Studios presenta la docuserie sobre José Luis Moreno y 'Bajañí' en el South International Series Festival

Cádiz acoge la tercera edición del South International Series Festival del 12 al 17 de septiembre. Durante esos días, Womack Studios presentará en el marco del evento sus dos grandes apuestas para el próximo año: 'Toma Moreno' y 'Bajañí'.

La primera es la docuserie sobre el controvertido productor José Luis Moreno, al frente de éxitos como 'Aquí no hay quien viva' y 'Noche de fiesta', aunque su nombre hoy está ligado a titulares muy distintos: la Operación Titella, el Caso Roemmers, y recientes acusaciones de blanqueo de capitales y estafa. Pero, ¿quién es realmente José Luis Moreno? Toma Moreno trata de esclarecer estas cuestiones sin partir de hipótesis previas y sin juzgar a un hombre que conoceremos de tú a tú a lo largo del metraje.

Será la primera vez en años que el presentador se ponga delante de las cámaras y, en concreto, el acto en el festival gaditano es el primero en el que se va a reencontrar con la prensa y el público. “Esta producción me ha hecho recuperar el gusto por mi profesión”, adelanta Moreno.

En cuanto a 'Bajañí', se trata de la nueva producción musical de Fernando Trueba, uno de nuestros directores más internacionales y laureados. El oscarizado cineasta estará acompañado de Niño Josele, cuya guitarra es la protagonista de este viaje musical por Nueva York, Sao Paulo, Madrid y Almería.

El propio Trueba ha desvelado que anhelaba llevar adelante junto Niño Josele, un intérprete que le resulta “de una pureza absoluta, el artista más grande de nuestro país”. Ambos creadores se encuentran en este viaje sensorial único por tres continentes con grandes voces de la música internacional como Caetano Veloso, Rubén Blades, Ron Carter, Kenny Barron, Marisa Monte y las hermanas Estrella y Soleá Morente.

Será la música la que cuente y guíe la historia en una serie cuya complejidad ha residido en contar en cada localización con los músicos idóneos para establecer este diálogo con la guitarra de Niño Josele. “Es una producción muy ambiciosa, una experiencia sensorial, un lujo para cualquier espectador que vaya a verla. Mi objetivo es decirle al público: ¿Quieres escuchar música como nunca lo has hecho?”.

Con estas dos proyecciones, Womack Studios se consolida como una de las productoras referentes tras la adquisición de Happy Ending TV, ahora Happy Contents, la compra de Lolita Films y de la productora canaria Kino Pravda, además del lanzamiento de Seed Of Memory, un estudio de animación centrado en el ámbito científico-sanitario.

Además, la productora ha fortalecido su estructura mediante la asociación con Nadine Luque en Golden Arrow y con el montador Luis de La Madrid para la puesta en marcha de Candela, estudios de posproducción en Canarias.

Todo ello se suma a un volumen de producción sin precedentes, con alrededor de 60 largometrajes y series realizados entre el último año y el actual, consolidando a Womack como uno de los grupos audiovisuales más dinámicos y diversificados de la industria en España y Latinoamérica. “Nuestro objetivo es construir una compañía que no sólo produzca, sino que innove y diversifique el audiovisual español hacia nuevos territorios y audiencias”, expone Antonio Carreto, productor Ejecutivo y COO de la productora.