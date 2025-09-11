Movistar Plus+ reúne a Alba Flores, Leiva y Álvaro Morte para presentar su potente batería de estrenos en el Festival de San Sebastián 2025

El Festival de San Sebastián 2025 está a punto de arrancar y Movistar Plus+ cuenta con una potente batería de estrenos en la 73ª edición, que tendrá lugar entre el 19 y 27 de septiembre. La plataforma acudirá al festival con 'Los Tigres', dirigida por Alberto Rodríguez; 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Arzúa; 'Flores para Antonio', con la actriz Alba Flores recorriendo la vida y obra de su padre Antonio Flores; 'Hasta que me quede sin voz', un relato personal de Leiva; y la serie original 'Anatomía de un instante', que repasa uno de los momentos más importantes de la transición democrática: el 23F.

'Los Tigres'

La primera de las apuestas cuenta con Alberto Rodríguez como director. Los Tigres es la historia de Antonio y Estrella, dos hermanos que se ganan la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, y Estrella le asiste en la barcaza en la que trabajan. Cuando Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto, el futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Se estrenará en los cines de España el 31 de octubre.

La película está protagonizada por Antonio de la Torre (dos veces ganador del premio Goya al mejor actor), Bárbara Lennie (Goya a mejor actriz), y completan el reparto, Joaquín Núñez (Goya a mejor actor revelación), José Miguel Manzano «Skone» (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación), César Vicente (Dolor y Gloria, Franklin) y Silvia Acosta (Fueron los días, Lava, Mamacruz).

'Los Domingos'

Esta producción, que llegará a las salas el 24 de octubre, supone el regreso de Ruiz de Azúa al certamen por segundo año consecutivo tras participar en la anterior edición en la Sección Oficial fuera de concurso con Querer, una serie original Movistar Plus+ que le ha valido el reconocimiento de público y crítica y multitud de galardones.

'Los Domingos' cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

'Flores para Antonio'

Alba Flores protagoniza esta película documental que recorre la vida y la obra de su padre, el músico y compositor Antonio Flores. Tendrá su première en el Festival de San Sebastián antes de su estreno en cines el próximo 10 de octubre. Este largometraje documental escrito y dirigido por Elena Molina (‘Remember my name’) e Isaki Lacuesta (premio Goya al mejor director por ‘Segundo premio’, ‘Un año, una noche’) propone un viaje íntimo para acercarnos a la memoria y la vida del músico, uno de los artistas que más han trascendido y calado en la música de este país, y cuyo legado continúa muy presente.

Una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores. Ella, la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

'Hasta que me quede sin voz'

La presentación de este documental de la plataforma se aleja del mundo de la actuación para ofrecer el retrato más íntimo de Leiva, una figura esencial de la música española. Con los abismos que ello conlleva, Leiva narra en primera persona un retrato crudo y sin artificios de la espiral de frenetismo vital que atraviesa, y concede un acceso insólito a su vida en la cúspide de su carrera. Un problema irreversible en una cuerda vocal desafía de manera constante el presente y el futuro de un Leiva que no concibe otra opción que seguir. Hasta que se quede sin voz. La película se estrenará el 24 de octubre en cines antes de su llegada en exclusiva a Movistar Plus+.

'Anatomía de un instante'

Por último, y también con Alberto Rodríguez en la dirección, Movistar Plus+ presentará 'Anatomía de un instante', su nueva serie original que tiene como punto de partida el golpe de Estado del 23 F. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez (interpretado por Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y Gutiérrez Mellado (Manolo Solo). A través de estos tres hombres que lideraron el paso a la democracia y de los tres principales cabecillas del Golpe de Estado, Antonio Tejero (David Lorente), Jaime Milans (Óscar de la Fuente) y Alfonso Armada (Juanma Navas), la serie relata la cadena de eventos y de tensiones que llevaron a España a estar a punto de volver al régimen militar anterior.