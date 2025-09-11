Audiencias 10/09/2025
Denzel Washington controla la noche en La 1 frente al bajón de 'Juego de pelotas' y el buen estreno de 'La Agencia'
En el access, la batalla entre 'El Hormiguero' y 'La revuelta' se la vuelve a llevar Antena 3.
Vuelco en las audiencias de la noche del miércoles. La 1 crece fuertemente con 'The Equalizer 2', que lidera con un fantástico 14,8% y 967.000 espectadores.
En segundo lugar se queda 'Juego de pelotas', que sufre un bajón de casi 5 puntos sin los famosos. Aún así, el concurso de Juanra Bonet anota un buen 13,7% y 887.000 seguidores, siendo segunda opción de la noche.
Por su parte, 'La Agencia' llega bien a Telecinco y consigue atrapar al 10,9% de la audiencia en su estreno. La comedia reúne a 909.000 personas frente al televisor y supera con creces la media de la cadena en el día.
En la batalla del access, Antena 3 se vuelve a llevar la victoria, gracias a que 'El Hormiguero' consigue un gran 16% frente al 14,8% de 'La revuelta'. Sin embargo, en la franja de coincidencia se ajusta el duelo con Motos (15,9%) superando a Broncano (15,1%) por 8 décimas.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 16% y 1.795.000
Juego de pelotas: 13,7% y 887.000
La 1
La revuelta: 14,8% y 1.659.000
Cine 2: The Equalizer 2: 14,8% y 967.000
Telecinco
First Dates: 9,2% y 1.041.000
La Agencia: 10,9% y 909.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 443.000
El Intermedio: 6,7% y 757.000
Imperio: 1,8% y 104.000
La 2
Cifras y letras: 2,4% y 190.000 / 4,1% y 403.000 / 5,9% y 647.000
Documaster: 2,8% y 252.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 2,5% y 258.000 / 4,4% y 498.000
El Blockbuster: Spider-man: No way home: 3,3% y 196.000
LATE NIGHT
La 1
Cine: Glass: 11% y 268.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Diario: 9,1% y 341.000
Antena 3
Juego de pelotas: 8,8% y 234.000
laSexta
Imperio: 2,1% y 40.000
Cuatro
El desmarque: 1,6% y 30.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,3% y 1.153.000
Y Ahora Sonsoles: 12% y 860.000
Pasapalabra: 20,9% y 1.618.000
La 1
La vuelta: 14,5% y 1.229.000 / 14,6% y 1.239.000
Valle Salvaje: 11,1% y 819.000
La promesa: 13,9% y 943.000
Malas lenguas: 9,7% y 669.000
Aquí la tierra: 10,2% y 821.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,9% y 795.000
El diario de Jorge: 10,1% y 681.000
Agárrate al sillón: 8,8% y 701.000
laSexta
Zapeando: 6,1% y 525.000
Más Vale Tarde: 6,8% y 474.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,2% y 506.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 377.000
La 2
Saber y ganar: 2,1% y 184.000 / 6% y 539.000
Grandes Documentales: 4% y 317.000
Paul va a Hollywood: 2% y 140.000
Carreteras extremas: 2% y 134.000
Malas lenguas: 2,1% y 149.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 293.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,6% y 793.000
La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.494.000
La 1
La Hora de La 1: 16,2% y 304.000
Mañaneros 360: 15,9% y 472.000 / 11% y 849.000
laSexta
Aruser@s: 12% y 155.000 / 15,8% y 341.000
Al Rojo Vivo: 9,5% y 326.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,1% y 113.000
El programa de Ana Rosa: 12,9% y 318.000
Vamos a ver: 10,6% y 667.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2,1% y 32.000 / 3,7% y 71.000 / 3,8% y 85.000
En boca de todos: 5,7% y 172.000
La 2
El Cazador: 1,6% y 59.000 / 1,7% y 110.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 2.125.000
Telediario 1: 14,6% y 1.338.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 856.000
laSexta Noticias 14H: 8,3% y 643.000
Noticias Cuatro 1: 6,5% y 455.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.894.000
Telediario 2: 11,6% y 1.139.000
Informativos Telecinco 21H: 9,4% y 955.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 553.000
Noticias Cuatro 2: 5,6% y 411.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14 8%), La 1 (13,5%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,3%), Cuatro (4,7%), La 2 (2,9%).
Mes: Antena 3 (13,6%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,2%), La 2 (3%).
- ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
- Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
- José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
- La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Markus Haupt (Seat): 'La fabrica de Martorell necesita una segunda plataforma para reaccionar ante posibles crisis