Denzel Washington controla la noche en La 1 frente al bajón de 'Juego de pelotas' y el buen estreno de 'La Agencia'

Vuelco en las audiencias de la noche del miércoles. La 1 crece fuertemente con 'The Equalizer 2', que lidera con un fantástico 14,8% y 967.000 espectadores.

En segundo lugar se queda 'Juego de pelotas', que sufre un bajón de casi 5 puntos sin los famosos. Aún así, el concurso de Juanra Bonet anota un buen 13,7% y 887.000 seguidores, siendo segunda opción de la noche.

Por su parte, 'La Agencia' llega bien a Telecinco y consigue atrapar al 10,9% de la audiencia en su estreno. La comedia reúne a 909.000 personas frente al televisor y supera con creces la media de la cadena en el día.

En la batalla del access, Antena 3 se vuelve a llevar la victoria, gracias a que 'El Hormiguero' consigue un gran 16% frente al 14,8% de 'La revuelta'. Sin embargo, en la franja de coincidencia se ajusta el duelo con Motos (15,9%) superando a Broncano (15,1%) por 8 décimas.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 16% y 1.795.000

Juego de pelotas: 13,7% y 887.000

La 1

La revuelta: 14,8% y 1.659.000

Cine 2: The Equalizer 2: 14,8% y 967.000

Telecinco

First Dates: 9,2% y 1.041.000

La Agencia: 10,9% y 909.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 443.000

El Intermedio: 6,7% y 757.000

Imperio: 1,8% y 104.000

La 2

Cifras y letras: 2,4% y 190.000 / 4,1% y 403.000 / 5,9% y 647.000

Documaster: 2,8% y 252.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 2,5% y 258.000 / 4,4% y 498.000

El Blockbuster: Spider-man: No way home: 3,3% y 196.000

LATE NIGHT

La 1

Cine: Glass: 11% y 268.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Diario: 9,1% y 341.000

Antena 3

Juego de pelotas: 8,8% y 234.000

laSexta

Imperio: 2,1% y 40.000

Cuatro

El desmarque: 1,6% y 30.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,3% y 1.153.000

Y Ahora Sonsoles: 12% y 860.000

Pasapalabra: 20,9% y 1.618.000

La 1

La vuelta: 14,5% y 1.229.000 / 14,6% y 1.239.000

Valle Salvaje: 11,1% y 819.000

La promesa: 13,9% y 943.000

Malas lenguas: 9,7% y 669.000

Aquí la tierra: 10,2% y 821.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,9% y 795.000

El diario de Jorge: 10,1% y 681.000

Agárrate al sillón: 8,8% y 701.000

laSexta

Zapeando: 6,1% y 525.000

Más Vale Tarde: 6,8% y 474.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 506.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 377.000

La 2

Saber y ganar: 2,1% y 184.000 / 6% y 539.000

Grandes Documentales: 4% y 317.000

Paul va a Hollywood: 2% y 140.000

Carreteras extremas: 2% y 134.000

Malas lenguas: 2,1% y 149.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 293.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,6% y 793.000

La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.494.000

La 1

La Hora de La 1: 16,2% y 304.000

Mañaneros 360: 15,9% y 472.000 / 11% y 849.000

laSexta

Aruser@s: 12% y 155.000 / 15,8% y 341.000

Al Rojo Vivo: 9,5% y 326.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,1% y 113.000

El programa de Ana Rosa: 12,9% y 318.000

Vamos a ver: 10,6% y 667.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2,1% y 32.000 / 3,7% y 71.000 / 3,8% y 85.000

En boca de todos: 5,7% y 172.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 59.000 / 1,7% y 110.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 2.125.000

Telediario 1: 14,6% y 1.338.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 856.000

laSexta Noticias 14H: 8,3% y 643.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 455.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,1% y 1.894.000

Telediario 2: 11,6% y 1.139.000

Informativos Telecinco 21H: 9,4% y 955.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 553.000

Noticias Cuatro 2: 5,6% y 411.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14 8%), La 1 (13,5%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,3%), Cuatro (4,7%), La 2 (2,9%).

Mes: Antena 3 (13,6%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,2%), La 2 (3%).