Polémica previa al estreno
Alejandro Amenábar responde en 'La Revuelta' a las críticas sobre la homosexualidad de Cervantes en 'El cautivo' y habla de la reacción de Pérez-Reverte
El director visitó el programa de Broncano junto a Fernando Tejero y Julio Peña para presentar su nueva película, que aborda la etapa de cautiverio del escritor en Argel.
Alejandro Amenábar acudió por primera vez a ‘La Revuelta’ este miércoles acompañado por Fernando Tejero y Julio Peña para promocionar 'El cautivo', su nuevo largometraje que se centra en la etapa en la que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel. La cinta explora la hipótesis de que el autor del Quijote pudo mantener una relación especial con su captor, un planteamiento que ya ha generado un intenso debate en redes sociales antes del estreno.
El director explicó que la homosexualidad de Cervantes le resultaba un enfoque dramáticamente atractivo: “Hay un momento en el tráiler en el que alguien le llama marica. Que por cierto, la palabra existía en la época”, puntualizó Amenábar, mientras Julio Peña, protagonista del film, adelantaba que “hay de todas las opiniones, pero todavía no se ha estrenado la película, así que algo habremos hecho bien”.
Fernando Tejero, presente en el programa, intervino con contundencia ante las críticas recibidas: “¡Stop homofobia!”. A su vez, Amenábar defendió la libertad creativa de su propuesta: “Aunque mi opción hubiese sido retratar a un Cervantes completamente homosexual, que la película no lo hace... ¿Dónde está el problema? El problema lo entiendo en el siglo XVI, no en el XXI”.
David Broncano rebajó la tensión ironizando sobre la polémica: “Primero la sirenita negra, ahora el Cervantes gay...”, lo que provocó las risas de los invitados. Amenábar, por su parte, insistió en que los detractores deberían esperar a ver la película antes de opinar: “Quien vea 'El cautivo' va a comprobar que no es para tanto este alboroto”.
El cineasta también se refirió a la valoración de Arturo Pérez-Reverte, que recomendó públicamente la película en sus redes sociales. “Yo lo agradezco muchísimo, porque esta película es un homenaje al arte de contar historias, y un maestro de la narración como él puede identificarse con eso”, aseguró Amenábar, agradecido con el respaldo del novelista, que calificó 'El cautivo' como “una película espléndida, amena y bien hecha”.
- ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
- Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
- José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
- La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Markus Haupt (Seat): 'La fabrica de Martorell necesita una segunda plataforma para reaccionar ante posibles crisis