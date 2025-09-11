Alejandro Amenábar responde en 'La Revuelta' a las críticas sobre la homosexualidad de Cervantes en 'El cautivo' y habla de la reacción de Pérez-Reverte

Alejandro Amenábar acudió por primera vez a ‘La Revuelta’ este miércoles acompañado por Fernando Tejero y Julio Peña para promocionar 'El cautivo', su nuevo largometraje que se centra en la etapa en la que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel. La cinta explora la hipótesis de que el autor del Quijote pudo mantener una relación especial con su captor, un planteamiento que ya ha generado un intenso debate en redes sociales antes del estreno.

El director explicó que la homosexualidad de Cervantes le resultaba un enfoque dramáticamente atractivo: “Hay un momento en el tráiler en el que alguien le llama marica. Que por cierto, la palabra existía en la época”, puntualizó Amenábar, mientras Julio Peña, protagonista del film, adelantaba que “hay de todas las opiniones, pero todavía no se ha estrenado la película, así que algo habremos hecho bien”.

Fernando Tejero, presente en el programa, intervino con contundencia ante las críticas recibidas: “¡Stop homofobia!”. A su vez, Amenábar defendió la libertad creativa de su propuesta: “Aunque mi opción hubiese sido retratar a un Cervantes completamente homosexual, que la película no lo hace... ¿Dónde está el problema? El problema lo entiendo en el siglo XVI, no en el XXI”.

David Broncano rebajó la tensión ironizando sobre la polémica: “Primero la sirenita negra, ahora el Cervantes gay...”, lo que provocó las risas de los invitados. Amenábar, por su parte, insistió en que los detractores deberían esperar a ver la película antes de opinar: “Quien vea 'El cautivo' va a comprobar que no es para tanto este alboroto”.

El cineasta también se refirió a la valoración de Arturo Pérez-Reverte, que recomendó públicamente la película en sus redes sociales. “Yo lo agradezco muchísimo, porque esta película es un homenaje al arte de contar historias, y un maestro de la narración como él puede identificarse con eso”, aseguró Amenábar, agradecido con el respaldo del novelista, que calificó 'El cautivo' como “una película espléndida, amena y bien hecha”.