En 'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega, indignada contra la ley antitabaco de Sanidad: "No me voy a comer la multa"
La presentadora ha criticado duramente un aspecto de la ley que ha aprobado el Consejo de Ministros esta semana y que próximamente se enviará al Congreso.
La ley antitabaco que prepara Sanidad y que próximamente se enviará al Congreso ha generado mucha polémica y la televisión no ha querido quedarse fuera de este debate. Sonsoles Ónega ha contado en su plató con dos testimonios enfrentados por esta medida y la presentadora ha estallado contra la ley.
La presentadora se ha mostrado totalmente en contra del humo, pero tampoco está de acuerdo con la letra pequeña de la medida del Ministerio que dirige Mónica García. "Indignante. ¡Que no se puede controlar a un niño 24 horas! ¡Que no me voy a comer la multa por sus cigarrillos!", dijo molesta la presentadora en medio del debate.
Su argumento fue apoyado por la de otra madre que entraba en el programa en directo para quejarse de tener que afrontar un pago que no le corresponde mientras los quioscos que proporcionan cigarros a menores están menos controlados.
"Yo educo a mis hijos para que no fumen y creo que no fuman", prosiguió Ónega al término del debate sobre la propuesta, enfocando su crítica en la imposibilidad de mantener bajo control a los menores durante todo el tiempo.
