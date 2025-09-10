Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

RTVE hace oficial la emisión del Mundial 2026 y expone qué partidos se verán en abierto

La corporación pública volverá a emitir en abierto el Mundial, tal y como hiciera en 2022, con especial atención a los encuentros de la Selección española.

Selección española

Selección española / RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
RTVE ha hecho oficial esta mañana que emitirá el Mundial de fútbol 2026 que se emitirá en Canadá, México y EEUU y además, ha detallado qué partidos ofrecerá en abierto.

La competición, que será la más larga de la historia, contará con 48 selecciones de todos los continentes, pero no todos los partidos que se disputen se verán en abierto. En este sentido, RTVE ha confirmado que emitirá un partido por jornada y por supuesto "todos los que dispute la Selección Española".

Pero además de los encuentros que disputen los de Luis de la Fuente, en el grupo de comunicación se podrá ver el partido inaugural, los partidos más importantes de cada fase y la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Como siempre, las audiencias que garantiza este tipo de competiciones serán millonarias y el rendimiento total del Mundial dependerá de hasta dónde consiga llegar nuestra Selección española, que parte como una de las favoritas.

