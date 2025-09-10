"La remodelación facial integral de Jorge Javier va a quedar espectacular": el veredicto contundente del doctor Gómez-Villar

La nueva temporada televisiva ha comenzado con el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. El pasado jueves, el presentador se ponía al frente del estreno de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars' con gran éxito de audiencia, a pesar de los graves inconvenientes que tuvieron que hacer frente por las protestas de un grupo de lugareños en una de las playas donde se desarrolla el programa. Los equipos de la cadena y la productora Cuarzo (Banijay Iberia) resolvieron con solvencia el problema y con gran mérito sacaron la gala adelante.

Sin embargo, este hecho pasó a un segundo plano para muchos espectadores cuando observaron con detenimiento el nuevo aspecto físico del catalán, que ha aprovechado el verano para meterse en quirófano y someterse a una profunda operación en su rostro, que han desatado todo tipo de especulaciones y comentarios.

Pero, ¿qué se ha hecho exactamente? Este portal se ha puesto en contacto con el doctor José Manuel Gómez-Villar, director de la clínica Livet, para analizar con nosotros el gran cambio de Jorge Javier y explicar con detalle a qué intervenciones se ha sometido para mejorar su aspecto físico. "Fundamentalmente, lo que se ha realizado es un lifting facial que se utiliza para el rejuvenecimiento de la cara, para la reposición de las partes blandas", comienza explicando.

El colaborador de Emma García en el programa 'Fiesta' de Telecinco indica que este tratamiento suele hacerse "más o menos sobre los 45 ó 50 años, aunque hay gente que lo hace un poquito más mayor. Pero esa sería la edad adecuada para hacerlo". "Y lo que se hace con este tipo de cirugía, es que el paciente suele rejuvenecer unos 10 ó 15 años". Esta intervención se suele complementar con otros tratamientos de medicina estética que optimizan los resultados todavía más.

Tras el estreno del reality el jueves y su regreso a 'El diario de Jorge', muchos usuarios de las redes sociales se han apresurado a valorar el resultado de la remodelación facial de Jorge Javier Vázquez, con bastante maldad y como si tuvieran amplios conocimientos en la materia. El doctor pone contexto y sus conocimientos para hacer un diagnóstico real: "Una vez que se hace, suele estar bastante, bastante inflamado entre tres, cuatro semanas. De ahí que lo hayamos visto con esa cara un poco deformada".

En este sentido, el especialista manda un mensaje de tranquilidad sobre el nuevo rostro del presentador: "Es muy pronto para ver el resultado definitivo. La imagen que tiene de una cirugía como es un lifting, que se inflama bastante, no es para nada real. Veremos un resultado definitivo sobre el sexto mes, porque siempre queda como una inflamación residual durante los primeros meses que hace que no se vea todavía el resultado natural".

Por último, Gómez-Villar agradece el valor de Jorge Javier Vázquez por mostrarse al natural habiendo pasado tan poco tiempo de haberse hecho esta cirugía y lanza un veredicto contundente, basado en su extensa experiencia en este tipo de intervenciones: "El resultado va a ser espectacular aunque el espectador cuando lo ve puede imaginar que vaya a quedar como está ahora. Pero no es así".