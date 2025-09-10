Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mariló Montero convierte su visita a 'La revuelta' en un debate político y acusa a TVE de tender a la izquierda: "Toda la parrilla"

La presentadora acudió al programa de David Broncano y acabó criticando la ideología de la televisión pública y defendiendo la presencia de los toros en televisión.

Mariló Montero visitó por primera vez 'La revuelta' para hablar de su participación en 'MasterChef Celebrity 10', aunque su entrevista se convirtió rápidamente en un debate político. En su conversación con David Broncano, la periodista señaló que “el periodismo debería ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo”. Además, acusó a RTVE de tener “una ideología de izquierdas en toda la parrilla”, reclamando que las cadenas públicas representen “a todos sus votantes”.

Broncano, por su parte, replicó que “es muy contradictorio que haya gente con posiciones muy predominantes sosteniendo que no nos dejan decir nada, cuando se dice con libertad absoluta en programas de máxima audiencia”. El presentador defendió que su programa muestra “una representación amplia, diversa y variada de España, independientemente de mi ideología”.

Sobre el propio programa de 'La revuelta', Broncano quiso preguntarle si "por ejemplo, por la noche, tú piensas que este programa marca una agenda ideológica o está muy sesgado". A esto, Mariló Montero quiso responder que "Yo disfruto vuestra libertad. Eres libre de decir lo que quieras, eso yo lo apoyo y lo subrayo totalmente. Creo que debemos defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana".

Más allá de la cuestión política, Mariló Montero también reivindicó la tauromaquia. “Yo no lo considero maltrato animal, para mí es arte precioso”, aseguró, al tiempo que pedía respeto hacia los aficionados. “Se trata de cultura, de economía, de la crianza y cuidado del toro, que se extinguiría si no fuera por la tauromaquia”, defendió. Según la comunicadora, la supresión de la programación taurina en RTVE responde a “partidos políticos a los que no les gusta la tauromaquia”.

