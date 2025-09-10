Antena 3
'El Hormiguero' pierde a dos invitados a última hora y se ve obligado a buscar una inesperada sustituta
El programa se queda sin entrevista a Pedri y Ferrán y opta por Yurena como sustituta.
'El Hormiguero' se enfrenta mañana a un revés de última hora. El programa de Pablo Motos tenía prevista la visita de los jugadores del Barcelona, Pedri y Ferrán, y en su lugar a buscado una inesperada sustituta.
Así lo anunció anoche el presentador al inicio del programa: "Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran, lo harán más tarde". Y seguidamente anunció quién acudiría en su lugar: "Pero vendrá Yurena".
La artista acudirá al show de Trancas y Barrancas después de estrenar hace unos meses su serie 'Superestar', que la ha devuelto a la primera línea mediática, con buenas críticas al producto y un concierto previsto para enero.
Nacho Cano, en 'El Hormiguero'
Después de explicar el cambio de invitados, Motos recibió a Nacho Cano, que aprovechó su visita para cagar contra el Gobierno después de los problemas legales con su musical 'Malinche': "Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen que lo paguen", comentó el artista.
Los coaches de 'La Voz', esta noche
Por su parte, esta noche el programa de Antena 3 continúa su escaleta prevista y entrevistará a los coaches de la próxima temporada de 'La Voz', que llega muy pronto a la cadena. Pablo López y Malú repiten en sus sillones, a los que se unen Sebastián Yatra y Mika como debutantes.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más