Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antena 3

'El Hormiguero' pierde a dos invitados a última hora y se ve obligado a buscar una inesperada sustituta

El programa se queda sin entrevista a Pedri y Ferrán y opta por Yurena como sustituta.

'El hormiguero'

'El hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerifr
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'El Hormiguero' se enfrenta mañana a un revés de última hora. El programa de Pablo Motos tenía prevista la visita de los jugadores del Barcelona, Pedri y Ferrán, y en su lugar a buscado una inesperada sustituta.

Así lo anunció anoche el presentador al inicio del programa: "Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran, lo harán más tarde". Y seguidamente anunció quién acudiría en su lugar: "Pero vendrá Yurena".

La artista acudirá al show de Trancas y Barrancas después de estrenar hace unos meses su serie 'Superestar', que la ha devuelto a la primera línea mediática, con buenas críticas al producto y un concierto previsto para enero.

Nacho Cano, en 'El Hormiguero'

Después de explicar el cambio de invitados, Motos recibió a Nacho Cano, que aprovechó su visita para cagar contra el Gobierno después de los problemas legales con su musical 'Malinche': "Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen que lo paguen", comentó el artista.

Los coaches de 'La Voz', esta noche

Por su parte, esta noche el programa de Antena 3 continúa su escaleta prevista y entrevistará a los coaches de la próxima temporada de 'La Voz', que llega muy pronto a la cadena. Pablo López y Malú repiten en sus sillones, a los que se unen Sebastián Yatra y Mika como debutantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  2. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
  3. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  4. Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
  5. Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
  6. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
  7. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  8. ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más

Antena 3 busca la confrontación ideológica con TVE con quejas de Mariló y Susanna Griso a la pública

Antena 3 busca la confrontación ideológica con TVE con quejas de Mariló y Susanna Griso a la pública

La plaza Gaudí inicia unas obras contrarreloj cara al centenario de la muerte del padre de la Sagrada Família

La plaza Gaudí inicia unas obras contrarreloj cara al centenario de la muerte del padre de la Sagrada Família

Djokovic se muda definitivamente a Atenas por sus tensiones con el Gobierno serbio

Djokovic se muda definitivamente a Atenas por sus tensiones con el Gobierno serbio

Las protestas de París originan un gran incendio en un restaurante en el centro de la ciudad

Las protestas de París originan un gran incendio en un restaurante en el centro de la ciudad

Excursión espectacular a un paso de Lleida para disfrutar de la naturaleza con tus hijos

Excursión espectacular a un paso de Lleida para disfrutar de la naturaleza con tus hijos

Finlandia sigue con su sueño y acaba con la aventura de Georgia (93-79)

Finlandia sigue con su sueño y acaba con la aventura de Georgia (93-79)

Los dinosaurios estaban enfermos antes de desaparecer

Los dinosaurios estaban enfermos antes de desaparecer

Un jefe de bomberos revela que Emergencias sabía a las 17:30 que el Poyo 'estaba al límite' el 29-O

Un jefe de bomberos revela que Emergencias sabía a las 17:30 que el Poyo 'estaba al límite' el 29-O