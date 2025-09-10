En casa de nuevo
‘First Dates’ vuelve a Cuatro con su nueva temporada tras un verano atípico en Telecinco: esta es la fecha de regreso
El formato de Carlos Sobera contará con nuevos programas en su canal habitual.
Desde su estreno inicial en Cuatro en 2016, ‘First Dates’, presentado por Carlos Sobera, se ha consolidado como uno de los formatos más longevos del reality romántico en España. Sin embargo, este pasado verano la cadena principal del grupo Mediaset, Telecinco, lo utilizó como “parche” en su acces prime time, tras la baja audiencia de 'El verano de las tentaciones'.
El aterrizaje en Telecinco no fue solo puntual, sino eficaz: ‘First Dates’ registró cifras suficientes como para que la cadena decidiera mantenerlo en su parrilla habitual como pieza clave del inicio de la noche. Mediaset optó por seguir confiando en este programa como fórmula estable para dinamizar el acceso al prime time, despojando a Cuatro de su “arma habitual” en esa franja, sustituyéndola por 'Viajeros Cuatro', que también consiguió aguantar el tipo.
No obstante, el formato regresa ahora a su casa original. La undécima temporada de ‘First Dates’ se estrena de nuevo en Cuatro el jueves 11 de septiembre de 2025, recuperando el escenario en el que nació.
Esta nueva etapa llega con la promesa de “adrenalina y emociones”, recuperando el espíritu del restaurante romántico que tantas parejas ha reunido en pantalla, mientras deja que Telecinco recupere su tónica habitual de iniciar las galas de sus realities a las 22h.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más