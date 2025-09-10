Audiencias 09/09/2025
Choque de pesos pesados en el access: 'El hormiguero' brilla en Antena 3 mientras Broncano le sigue de cerca con 'La revuelta'
Antena 3 mantiene ventaja en el access con Pablo Motos, mientras La 1 recorta distancias y Telecinco se impone después con 'Supervivientes All Stars'.
El martes volvió a ofrecer un duelo muy ajustado en el access prime time. 'El hormiguero' de Pablo Motos firmó un 16,5% con la visita de Nacho Cano y, en paralelo, 'La revuelta' optó por un debate con Mariló Montero y se apuntó un 15,1%. En la misma franja, Telecinco consiguió su mejor resultado desde el traslado de 'First Dates' a la cadena, con un 9,6% .
Una vez terminado el espacio de Sobera, la cadena de Mediaset tomó el relevo gracias a 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', que lideró con un 14,6%. El cine volvió a ser un recurso eficaz para La 1 con la película 'The Equalizer: El protector', que alcanzó un 13,5%, lo que supone más de cuatro puntos por encima del último episodio de 'Dog House' de la semana anterior. En Antena 3, 'Renacer' descendió a un 10,4%, mientras que laSexta arrancó con poco acierto 'Tesoro o cacharro' (5%). Cuatro tampoco destacó con 'Código 10', que bajó a un 5,6%.
En la tarde, 'La Vuelta' sobresalió con un 12% y superó el millón de espectadores. 'Sueños de libertad' lideró con un sólido 13%, mientras 'El tiempo justo' se quedó con un 9,3% en su segunda emisión. Por la mañana, 'La hora de La 1' marcó un 18,5% y 'Mañaneros' un 14,2%. En Antena 3, 'La ruleta de la suerte' volvió a superar el 20% haciéndose con una cuota de pantalla del 20,6%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.720.000 (15,1%)
Cine “The Equalizer: El protector”: 855.000 (13,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.906.000 (16,5%)
Renacer: 747.000 (10,4%)
Telecinco
First Dates: 1.114.000 (9,6%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 880.000 (14,6%)
laSexta
El intermedio: The very best: 348.000 (3,7%)
El taquillazo “Torrente 4”: 380.000 (5,9%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 295.000 (2,8%)
Viajeros Cuatro: 547.000 (4,8%)
Código 10: 344.000 (5,6%)
La 2
Cifras y letras: 306.000 (3%)
Cifras y letras: 618.000 (5,5%)
Grantchester: 248.000 (2,1%)
Grantchester: 250.000 (2,5%)
Grantchester: 161.000 (2,2%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Estado de sitio”; 262.000 (11,5%)
Antena 3
Renacer: 176.000 (5,8%)
laSexta
Cine “Superciclón”: 69.000 (2%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 75.000 (4,3%)
La 2
Grantchester: 67.000 (1,4%)
Osel: 19.000 (0,7%)
Osel: 10.000 (0,6%)
TARDE
La 1
La vuelta: 1.046.000 (12%)
Valle Salvaje: 827.000 (10,7%)
La promesa: 956.000 (13,4%)
Malas lenguas: 614.000 (8,6%)
Aquí la Tierra: 971.000 (11,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.161.000 (13%)
Y ahora, Sonsoles: 817.000 (11%)
Pasapalabra: 1.706.000 (21,2%)
Telecinco
El tiempo justo: 777.000 (9,3%)
El diario de Jorge: 624.000 (8,9%)
Agárrate al sillón: 634.000 (7,7%)
laSexta
Zapeando: 438.000 (5%)
Más vale tarde: 449.000 (6,1%)
laSexta clave: 472.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 609.000 (7,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 391.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 574.000 (6,2%)
Grandes documentales: 337.000 (4,1%)
Grandes ciudades del mundo con Joanna Lumley: 235.000 (3,2%)
Carreteras extremas: 181.000 (2,6%)
Malas lenguas: 195.000 (2,7%)
Cifras y letras: 117.000 (1,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 323.000 (18,5%)
Mañaneros 360: 451.000 (14,2%)
Mañaneros 360: 764.000 (9,4%)
Antena 3
Espejo público: 304.000 (12%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 804.000 (15,8%)
La ruleta de la suerte: 1.536.000 (20,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 136.000 (9,6%)
El programa de AR: 322.000 (11,9%)
Vamos a ver: 717.000 (10,7%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 137.000 (12,1%)
Aruser@s: 335.000 (15,9%)
Al rojo vivo: 333.000 (9,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,4%)
Alerta cobra: 21.000 (1,5%)
Alerta cobra: 37.000 (2,2%)
Alerta cobra: 89.000 (4,1%)
En boca de todos: 201.000 (6,2%)
La 2
Caminos de Santiago: Entre el cielo y la Tierra: 4.000 (0,6%)
Bestias del sexo: La necesidad de procrear: 8.000 (0,7%)
La cebra afortunada: 16.000 (1,1%)
Escala humana: 12.000 (0,6%)
Reduce tu huella: 21.000 (0,9%)
La aventura en la ruta delas especias de Joanna Lumley: 26.000 (1,1%)
El western de La 2 “Almas inocentes”: 69.000 (2,6%)
El cazador: 86.000 (2,1%)
El cazador: 125.000 (1,8%)
Saber y ganar: 213.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.153.000 (23,2%)
Telediario 1: 1.185.000 (12,8%)
Informativos Telecinco 15h: 945.000 (10,2%)
laSexta Noticias 14h: 711.000 (8,8%)
Noticias Cuatro 1: 449.000 (6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.093.000 (20,4%)
Telediario 2: 1.247.000 (12,3%)
Informativos Telecinco 21h: 833.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 543.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 358.000 (4,7%)
Matinal
Antena 3 Noticias de la mañana: 96.000 (14,9%)
Telediario matinal: 131.000 (13,7%)
El Matinal (Telecinco): 86.000 (9,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,8%), Telecinco (10%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,3%), La 2 (2,9%).
Mensual: Antena 3 (13,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).
