En 'Espejo público'

Antena 3 busca la confrontación ideológica con TVE con quejas de Mariló y Susanna Griso a la pública

La presentadora matinal comentó junto a Mariló los perfiles ideológicos de los presentadores de la cadena pública.

/esMariló Montero convierte su visita a 'La revuelta' en un debate político y acusa a TVE de tender a la izquierda: "Toda la parrilla"

Susanna Griso / Mariló Montero en 'Espejo público'

Susanna Griso / Mariló Montero en 'Espejo público' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
La batalla ideológica llega a las cadenas de televisión. Mariló Montero acusó anoche a TVE de sectaria en 'La revuelta', quejándose de la censura que sufre el periodismo. "Es muy contradictorio que haya gente con posiciones muy predominantes sosteniendo que no nos dejan decir nada, cuando se dice con libertad absoluta en programas de máxima audiencia", le contestó Broncano.

Esta mañana, Mariló Montero colaboraba en 'Espejo público', que comentó la entrevista de la colaboradora en el programa de TVE. "Fue una conversación amable entre dos personas adultas, serenas y maduras con ideologías absolutamente dispares que llegamos a concluir una conversación bastante completa en la que también participó el público", opinó Montero, que se mostró de acuerdo con la idea de que Pedro Sánchez "le puso una alfombra roja" a Broncano.

Además, la concursante de 'MasterChef Celebrity' argumentó que el resto de la parrilla de La 1 "debería ser más equilibrada". "Que me digan un programa que esté libre de toda culpa sanchista. Cuesta mucho encontrarlo", comentó la colaboradora.

Unas quejas a las que se sumó Susanna Griso, desde su propio programa y sin miramientos: "Pueden vender que TVE es libre porque entrevista a Mariló Montero sabiendo que puede ser crítica, pero lo cierto es que desde las 8 de la mañana y hasta las diez de la noche hay magacines, y si comparas con la programación de 2016 nada tienen que ver, e informativos que se dedican básicamente a criticar a la oposición, al Partido Popular".

