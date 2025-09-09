'El tiempo justo' de Joaquín Prat arranca en Telecinco mejorando a 'Tardear' con doble dígito y ganando a Sonsoles en coincidencia

El estreno de Joaquín Prat cumple y supera el doble dígito al conseguir que 812.000 personas, es decir, el 10,1% de share se quedara frente al televisor para ver el primer programa de 'El tiempo justo'. El nuevo magacín debuta mejorando los datos de 'Tardear' y superando a Sonsoles en 1,3 puntos en su franja de coincidencia (17:00-18:30 horas)

Por la noche, 'La revuelta' estrenó anoche su segunda temporada en TVE. El programa de David Broncano volvió con fuerza tras una primera temporada de constante pérdida de audiencia y plantó cara a 'El Hormiguero' con un gran 16,1% y 1.852.000 espectadores.

Por su parte, el programa de Pablo Motos anota un espectacular 17,2% y 1.944.000 seguidores, liderando su franja. En estricta coincidencia, los programas se diferencian en tan sólo cuatro décimas ('El Hormiguero' 16,8% vs 'La revuelta' 16,4%).

Tras el duelo de titanes, 'MasterChef Celebrity' recoge la corona para llevarse la noche en su segunda semana. El talent show baja, pero anota un buen 15,3% y 864.000 televidentes.

En segunda posición queda Santi Acosta y 'El precio de...', que dedicó su primera entrega a la corrupción de José Luis Ábalos, atrapando al 13,1% de la audiencia y ganando a Antena 3.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 16,1% y 1.852.000

MasterChef Celebirty: 15,3% y 864.000

Antena 3

El Hormiguero: 17,2% y 1.944.000

Renacer: 11,1% y 731.000

Telecinco

First Dates: 8,4% y 966.000

El precio de...: 13,1% y 781.000

laSexta

laSexta Clave: 4,8% y 470.000

El Intermedio: 7,5% y 864.000

El Taquillazo: Instinto peligroso: 6,5% y 451.000

La 2

Cifras y letras: 2,7% y 238.000 / 5,9% y 665.000

Cine Clásico: El sargento negro: 3,2% y 331.000

Cine: Coacción a un jurado: 1,7% y 81.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 2,8% y 293.000 / 3,7% y 423.000

Territorio pampliega: 2,7% y 205.000

LATE NIGHT

La 1

MasterChef Celebrity: 13,4% y 239.000

Antena 3

Renacer: 7,4% y 216.000

laSexta

Cine: Los hermanos sisters: 3% y 76.000

Cuatro

Pasaporte pampliega: 2,4% y 89.000

El desmarque: 1,1% y 21.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,3% y 1.154.000

Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 756.000

Pasapalabra: 18,6% y 1.564.000

La 1

Malas lenguas: 10,1% y 841.000

Valle Salvaje: 10,9% y 815.000

La promesa: 13,6% y 954.000 / 7,4% y 556.000

Aquí la tierra: 11,3 y 983.000

Telecinco

El tiempo justo: 10,1% y 812.000

El diario de Jorge: 9,1% y 639.000

Agárrate al sillón: 7,9% y 673.000

laSexta

Zapeando: 6% y 513.000

Más Vale Tarde: 7,2% y 522.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,4% y 522.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 369.000

La 2

Saber y ganar: 2,9% y 267.000 / 6,4% y 575.000

Grandes Documentales: 4% y 312.000

Grandes ciudades del mundo con joanna lumley: 2,9% y 205.000

Carreteras extremas: 2,9% y 201.000

Malas lenguas: 5,1% y 378.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,3% y 280.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 788.000

La ruleta de la suerte: 20,8% y 1 511.000

La 1

La Hora de La 1: 16,8% y 286.000

Mañaneros 360: 13,1% y 401.000 / 9,7% y 778.000

laSexta

Aruser@s: 13,5% y 147.000 / 17% y 350.000

Al Rojo Vivo: 8,8% y 313.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,4% y 96.000

El programa de Ana Rosa: 10,9% y 269.000

Vamos a ver: 9,9% y 648.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,7% y 22.000 / 3,9% y 66.000 / 3,6% y 79.000

En boca de todos: 5,6% y 173.000

La 2

El Cazador: 2,1% y 90.000 / 1,9% y 137.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.196.000

Telediario 1: 12,5% y 1.163.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 706.000

Noticias Cuatro 1: 5,3% y 382.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.839.000

Telediario 2: 12,3% y 1.243.000

Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 844.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 612.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 393.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,5%), laSexta (7,1%), Cuatro (4,5%), La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,8%), laSexta (6%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).