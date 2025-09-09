Audiencias 08/09/2025
'El tiempo justo' de Joaquín Prat arranca en Telecinco mejorando a 'Tardear' con doble dígito y ganando a Sonsoles en coincidencia
Santi Acosta supera a Antena 3 con el estreno de 'El precio de', que trató la corrupción de Ábalos
El estreno de Joaquín Prat cumple y supera el doble dígito al conseguir que 812.000 personas, es decir, el 10,1% de share se quedara frente al televisor para ver el primer programa de 'El tiempo justo'. El nuevo magacín debuta mejorando los datos de 'Tardear' y superando a Sonsoles en 1,3 puntos en su franja de coincidencia (17:00-18:30 horas)
Por la noche, 'La revuelta' estrenó anoche su segunda temporada en TVE. El programa de David Broncano volvió con fuerza tras una primera temporada de constante pérdida de audiencia y plantó cara a 'El Hormiguero' con un gran 16,1% y 1.852.000 espectadores.
Por su parte, el programa de Pablo Motos anota un espectacular 17,2% y 1.944.000 seguidores, liderando su franja. En estricta coincidencia, los programas se diferencian en tan sólo cuatro décimas ('El Hormiguero' 16,8% vs 'La revuelta' 16,4%).
Tras el duelo de titanes, 'MasterChef Celebrity' recoge la corona para llevarse la noche en su segunda semana. El talent show baja, pero anota un buen 15,3% y 864.000 televidentes.
En segunda posición queda Santi Acosta y 'El precio de...', que dedicó su primera entrega a la corrupción de José Luis Ábalos, atrapando al 13,1% de la audiencia y ganando a Antena 3.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 16,1% y 1.852.000
MasterChef Celebirty: 15,3% y 864.000
Antena 3
El Hormiguero: 17,2% y 1.944.000
Renacer: 11,1% y 731.000
Telecinco
First Dates: 8,4% y 966.000
El precio de...: 13,1% y 781.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 470.000
El Intermedio: 7,5% y 864.000
El Taquillazo: Instinto peligroso: 6,5% y 451.000
La 2
Cifras y letras: 2,7% y 238.000 / 5,9% y 665.000
Cine Clásico: El sargento negro: 3,2% y 331.000
Cine: Coacción a un jurado: 1,7% y 81.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 2,8% y 293.000 / 3,7% y 423.000
Territorio pampliega: 2,7% y 205.000
LATE NIGHT
La 1
MasterChef Celebrity: 13,4% y 239.000
Antena 3
Renacer: 7,4% y 216.000
laSexta
Cine: Los hermanos sisters: 3% y 76.000
Cuatro
Pasaporte pampliega: 2,4% y 89.000
El desmarque: 1,1% y 21.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,3% y 1.154.000
Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 756.000
Pasapalabra: 18,6% y 1.564.000
La 1
Malas lenguas: 10,1% y 841.000
Valle Salvaje: 10,9% y 815.000
La promesa: 13,6% y 954.000 / 7,4% y 556.000
Aquí la tierra: 11,3 y 983.000
Telecinco
El tiempo justo: 10,1% y 812.000
El diario de Jorge: 9,1% y 639.000
Agárrate al sillón: 7,9% y 673.000
laSexta
Zapeando: 6% y 513.000
Más Vale Tarde: 7,2% y 522.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,4% y 522.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 369.000
La 2
Saber y ganar: 2,9% y 267.000 / 6,4% y 575.000
Grandes Documentales: 4% y 312.000
Grandes ciudades del mundo con joanna lumley: 2,9% y 205.000
Carreteras extremas: 2,9% y 201.000
Malas lenguas: 5,1% y 378.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,3% y 280.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 788.000
La ruleta de la suerte: 20,8% y 1 511.000
La 1
La Hora de La 1: 16,8% y 286.000
Mañaneros 360: 13,1% y 401.000 / 9,7% y 778.000
laSexta
Aruser@s: 13,5% y 147.000 / 17% y 350.000
Al Rojo Vivo: 8,8% y 313.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,4% y 96.000
El programa de Ana Rosa: 10,9% y 269.000
Vamos a ver: 9,9% y 648.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,7% y 22.000 / 3,9% y 66.000 / 3,6% y 79.000
En boca de todos: 5,6% y 173.000
La 2
El Cazador: 2,1% y 90.000 / 1,9% y 137.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.196.000
Telediario 1: 12,5% y 1.163.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000
laSexta Noticias 14H: 8,8% y 706.000
Noticias Cuatro 1: 5,3% y 382.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.839.000
Telediario 2: 12,3% y 1.243.000
Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 844.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 612.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 393.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,5%), laSexta (7,1%), Cuatro (4,5%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,8%), laSexta (6%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).
