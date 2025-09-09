Audiencias 08/09/2025
'La revuelta' vuelve con fuerza, pero sin poder con 'El Hormiguero', que lidera antes de ceder el trono a 'MasterChef Celebirty'
Joaquín Prat cumple con el estreno de 'El tiempo justo', que supera el doble dígito y Santi Acosta supera a Antena 3 con la corrupción de Ábalos
'La revuelta' estrenó anoche su segunda temporada en TVE. El programa de David Broncano volvió con fuerza tras una primera temporada de constante pérdida de audiencia y plantó cara a 'El Hormiguero' con un gran 16,1% y 1.852.000 espectadores.
Por su parte, el programa de Pablo Motos anota un espectacular 17,2% y 1.944.000 seguidores, liderando su franja. En estricta coincidencia, los programas se diferencian en tan sólo cuatro décimas ('El Hormiguero' 16,8% vs 'La revuelta' 16,4%).
Tras el duelo de titanes, 'MasterChef Celebrity' recoge la corona para llevarse la noche en su segunda semana. El talent show baja, pero anota un buen 15,3% y 864.000 televidentes.
En segunda posición queda Santi Acosta y 'El precio de...', que dedicó su primera entrega a la corrupción de José Luis Ábalos, atrapando al 13,1% de la audiencia y ganando a Antena 3.
En la tarde, el estreno de Joaquín Prat cumple y supera el doble dígito al conseguir que 812.000 personas, es decir, el 10,1% de share se quedara frente al televisor para ver el estreno de 'El tiempo justo'.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 16,1% y 1.852.000
MasterChef Celebirty: 15,3% y 864.000
Antena 3
El Hormiguero: 17,2% y 1.944.000
Renacer: 11,1% y 731.000
Telecinco
First Dates: 8,4% y 966.000
El precio de...: 13,1% y 781.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 470.000
El Intermedio: 7,5% y 864.000
El Taquillazo: Instinto peligroso: 6,5% y 451.000
La 2
Cifras y letras: 2,7% y 238.000 / 5,9% y 665.000
Cine Clásico: El sargento negro: 3,2% y 331.000
Cine: Coacción a un jurado: 1,7% y 81.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 2,8% y 293.000 / 3,7% y 423.000
Territorio pampliega: 2,7% y 205.000
LATE NIGHT
La 1
MasterChef Celebrity: 13,4% y 239.000
Antena 3
Renacer: 7,4% y 216.000
laSexta
Cine: Los hermanos sisters: 3% y 76.000
Cuatro
Pasaporte pampliega: 2,4% y 89.000
El desmarque: 1,1% y 21.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,3% y 1.154.000
Y Ahora Sonsoles: 10,3% y 756.000
Pasapalabra: 18,6% y 1.564.000
La 1
Malas lenguas: 10,1% y 841.000
Valle Salvaje: 10,9% y 815.000
La promesa: 13,6% y 954.000 / 7,4% y 556.000
Aquí la tierra: 11,3 y 983.000
Telecinco
El tiempo justo: 10,1% y 812.000
El diario de Jorge: 9,1% y 639.000
Agárrate al sillón: 7,9% y 673.000
laSexta
Zapeando: 6% y 513.000
Más Vale Tarde: 7,2% y 522.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,4% y 522.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 369.000
La 2
Saber y ganar: 2,9% y 267.000 / 6,4% y 575.000
Grandes Documentales: 4% y 312.000
Grandes ciudades del mundo con joanna lumley: 2,9% y 205.000
Carreteras extremas: 2,9% y 201.000
Malas lenguas: 5,1% y 378.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,3% y 280.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 788.000
La ruleta de la suerte: 20,8% y 1 511.000
La 1
La Hora de La 1: 16,8% y 286.000
Mañaneros 360: 13,1% y 401.000 / 9,7% y 778.000
laSexta
Aruser@s: 13,5% y 147.000 / 17% y 350.000
Al Rojo Vivo: 8,8% y 313.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,4% y 96.000
El programa de Ana Rosa: 10,9% y 269.000
Vamos a ver: 9,9% y 648.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,7% y 22.000 / 3,9% y 66.000 / 3,6% y 79.000
En boca de todos: 5,6% y 173.000
La 2
El Cazador: 2,1% y 90.000 / 1,9% y 137.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.196.000
Telediario 1: 12,5% y 1.163.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 851.000
laSexta Noticias 14H: 8,8% y 706.000
Noticias Cuatro 1: 5,3% y 382.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.839.000
Telediario 2: 12,3% y 1.243.000
Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 844.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 612.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 393.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,5%), laSexta (7,1%), Cuatro (4,5%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,8%), laSexta (6%), Cuatro (5,3%), La 2 (3%).
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir