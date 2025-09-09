TVE se lanza a la piscina: estrena la nueva temporada de Marc Giró y anuncia el regreso de Buenafuente

Más humor
Después de intensas negociaciones, TVE desbloqueó a mediados de agosto el regreso de Marc Giró, que había confirmado en una entrevista en Cadena Ser que había pedido más dinero público para la nueva temporada de su 'Late Xou'.
Ayer, la cadena pública lanzó una promo en la que veíamos al atleta Carlos Gimeno realizar un salto de altura para anunciar que el programa de humor regresará el próximo martes 16 de septiembre, mientras Paloma del Río narraba la ejecución del salto.
Después, encontramos al atleta y a Giró sentados en el borde de la piscina. "¿Y tú en bomba también te sabes tirar?" le pregunta el catalán al deportista, que responde negativamente. "Yo sí", termina diciendo el presentador para lanzarse inmediatamente después a la piscina.
Regreso de Buenafuente
Pero no será el único programa de humor que TVE tenga en su parrilla este otoño durante el prime time. La cadena ha realizado otro anuncio, mucho más sorprendente, confirmando el regreso de Andreu Buenafuente y su 'Futuro imperfecto' para "muy pronto".
En la promo de este regreso, podemos ver la puerta del camerino del humorista, que además cuenta con un cartel que pone "cerrado por siesta personal". Después aparece David Martos - codirector del programa - en escena con una nota para el presentador: "Andreu, empezamos muy pronto. Por si te quieres ir despertando ya", reza el escrito que Martos cuela por debajo de la puerta del camerino.
Se trata sin duda de un regreso sorprendente, pues la primera temporada del programa concluyó hace tan sólo un mes y medio. De esta manera, Giró y Buenafuente coincidirán en la parrilla de TVE, pues en la anterior temporada, el de Reus llegó cuando el presentador del 'Late Xou' había finalizado su temporada.
