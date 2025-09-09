Broncano vaticina su despido de TVE si Feijóo llega a ser presidente del Gobierno: "Segunda y última temporada"

David Broncano ha vuelto a las noches de TVE con la segunda temporada de 'La revuelta', que se estrenó este lunes 8 de septiembre. El programa regresó tras las vacaciones con un 16,1% de cuota de pantalla, un dato que lo situó muy cerca de 'El hormiguero', su gran rival en la franja. Sin embargo, el regreso también estuvo marcado por un rótulo del programa que hablaba sobre su futuro en la cadena pública. En un texto que acompañó a la emisión se leía: “Segunda temporada y última según los sondeos”, en referencia a un posible cambio de Gobierno y a la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

El espacio, que fue el gran fenómeno televisivo de 2024 al superar durante varias noches al programa de Pablo Motos, ha ido perdiendo fuerza con el paso de los meses. Del 17% de share con el que arrancó en septiembre de 2024 pasó a un 11,3% en mayo de este año. Aun así, se ha mantenido por encima de los objetivos mínimos fijados por TVE y de la media de la cadena, actualmente en torno al 11%.

En su regreso, 'La revuelta' recuperó su habitual mezcla de entrevistas, humor y música en directo, además de dar protagonismo a invitados alejados del circuito televisivo habitual, como la Brigada Forestal de Laza (Ourense), que relató en plató las dificultades de su trabajo en los incendios de este verano. Más tarde, el programa recibió a Kiti Mánver y Álvaro Morte, que acudieron a promocionar su serie 'Dos tumbas' para Netflix.

Broncano, fiel a su estilo, acompañó el estreno con un cambio de imagen: apareció en plató teñido de rubio, un detalle que no pasó desapercibido y que se convirtió en uno de los comentarios más compartidos de la noche en redes sociales. Mientras tanto, el futuro del programa seguirá siendo objeto de especulación, con el contrato del presentador en TVE vigente por esta única temporada y la incógnita de lo que pueda suceder en caso de un giro político en las próximas elecciones.