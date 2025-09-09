Cuenta atrás
Alfonso Arús pone fecha a su jubilación televisiva, aunque ya podría tener sustituto
El presentador ha asegurado en directo que en 2028 se retirará de la televisión, pero ya prepara a su nuevo presentador.
Alfonso Arús, al frente de 'Aruser@s' desde 2018, sorprendió a la audiencia este lunes al poner fecha a su retirada. En tono distendido, mientras comentaba con su equipo el eclipse lunar del pasado domingo, adelantó que en 2028 ya no seguirá al frente del programa. “Uy... el 2028. Yo ya estaré en Benidorm”, dijo entre risas, dejando entrever que no se ve más de tres temporadas más en laSexta. De cumplirse, Arús se retiraría con 67 años.
El presentador, que cumplirá 65 el próximo 22 de mayo, se encuentra ya próximo a la edad de jubilación ordinaria. Según la normativa actual, quienes tengan cotizados al menos 37 años y nueve meses pueden retirarse a los 65, mientras que el resto deben esperar hasta los 66 años y cuatro meses. Arús podría, por tanto, jubilarse a partir del próximo verano, aunque seguirá unos años más en pantalla.
Mientras tanto, ya se prepara el relevo. Su hijo Hans Arús ha debutado con 'Aruseros Weekend', una versión del programa para los fines de semana que mezcla recopilaciones de la edición diaria con nuevas secciones desde plató. El estreno registró un 7,4% de cuota el sábado y un 5,7% el domingo, cifras que apuntan a un buen arranque para un formato aún en rodaje y que cuenta también con la colaboración de Artur Arús.
Con este recorrido, todo apunta a que, incluso cuando llegue la jubilación, Alfonso Arús seguirá ligado de alguna manera a la televisión, ya sea como productor o en otras facetas vinculadas a la comunicación.
