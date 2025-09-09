Alessandro Lequio desmiente a Mar Flores tras su entrevista en 'El hormiguero': así es su versión de la relación, afirmando que hubo infidelidad

La semana en la que Mar Flores lanza sus memorias "Mar en calma", la modelo ha concedido una entrevista íntima en 'El hormiguero' en la que ha repasado los episodios más relevantes y dolorosos de su vida personal. Entre ellos, su complicada relación con su hijo Carlo Costanzia, su faceta como abuela y, sobre todo, su relación con Alessandro Lequio, a quien no duda en calificar de “cruel, machista o vengativo”.

Las palabras de la modelo no han tardado en recibir respuesta. Desde su puesto de colaborador en 'Vamos a ver', Alessandro Lequio ha ofrecido su propia versión y ha desmontado el relato de su expareja. “Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos. Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad”, aseguró, recalcando que siempre fue señalado injustamente: “Lo que importa no es lo que hizo, lo que importa es por qué se orquestó esto para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello”.

El italiano también negó que hubiese tenido un papel en la reconciliación de Mar Flores con su hijo. “Ella me da las gracias por ayudarla a recuperar a su hijo. No me voy a atribuir un papel que no tuve. Quizás lo único que hice fue dar información sobre que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón, nada más. Ni en Netflix escriben películas así”, ironizó. Con distancia, dijo que no guarda rencor: “Esto sucedió hace 30 años. No estoy orgulloso de lo que hice, fue la última torpeza juvenil, la de enamorarme como un niño. ¿Quién no se ha enamorado de la persona indebida?”.

Lequio también habló de las polémicas mediáticas que rodearon a la relación, como las fotografías publicadas en revistas y la exposición pública de su romance. Según explicó, Mar Flores buscaba rentabilizar su relación con Fernando Fernández Tapias y las imágenes de hospital que acabaron en la prensa. “Ella se ponía en la ventana, Temprano le hacía las fotos. Se había establecido una relación comercial entre Mar Flores, que estaba conmigo, y la gente con la que yo trabajaba”, relató. Además, mencionó que Kiko Matamoros le confesó que las fotos de Interviú fueron vendidas por su hermano a cambio de 40 millones de pesetas.

Sobre su papel en esa polémica, fue tajante: “Jamás en mi vida he cobrado nada que tenga que ver con Mar Flores. Las fotos de Roma -publicadas en 1997- se vendieron por 5 millones de pesetas y mi parte fue íntegra a Mar. A mí lo que me dolió es que se me señalara a mí, y cuando Coto reconoció que fue él yo me sentí aliviado”. Recordó, además, un intento fallido de contactar con la modelo para aclarar las cosas: “Una mañana recibí una llamada a las 6 de la mañana de una persona llorando, intuí que fue ella y le dije que no había tenido nada que ver en ese asunto. Me cayó como un saco de mierda porque ya estaba con María, ella tenía 22 años y yo 39, con una familia que no quería que estuviera con ella y de repente salió eso”.

Concluyó que no piensa entrar en nuevas polémicas: “Estamos hablando del Paleolítico y lo que me salva es que tengo una gran memoria. Soy feliz con una familia y una hija que adoro. Mar Flores no dice la verdad sobre mí, lo que diga sobre los demás no es asunto mío”.