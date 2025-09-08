En 'La hora de La 1'
Ernest Urstasun celebró en La 1 el veto de Israel a Yolanda Díaz: "Nos llena de orgullo"
Sánchez anuncia un decreto para hacer efectivo el embargo de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Netanyahu
Israel prohíbe a Yolanda Díaz y Sira Rego la entrada en el país por las sanciones anunciadas por el Gobierno
El genocidio en Gaza no cesa y esta mañana el Gobierno anunciaba una serie de medidas contra el estado de Israel. La respuesta de Netanyahu no se hizo esperar, vetando la entrada al país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, algo que Ernest Urtasun celebró esta mañana en La 1.
El ministro de Cultura visitó 'La hora de La 1', donde fue cuestionado por este asunto y fue muy claro en su respuesta: "Es, seguramente, porque Yolanda Díaz es una de las voces más fuertes en Europa en denunciar el genocidio y en solidaridad con Gaza. Por lo tanto, lo único que le puedo decir sobre esa cuestión es que nos llena de orgullo” comunicó ante Silvia Intxaurrondo.
Además, el también portavoz de Sumar aprovechó para lanzarle un dardo al PP, ausente en el debate sobre el conflicto: Llevo muchas horas en los últimos días, negociando en el seno del gobierno las medidas con Gaza y Palestina, y pienso: '‘Bueno, este es un gobierno que lleva unas horas intensas para que el presidente del gobierno haya podido salir con unas medidas que son muy trabajadas, que es política de la buena, ¿y la oposición que ha aportado a este debate?".
"La oposición ha aportado: uno, el señor Tellado haciendo una declaración abiertamente franquista, insultando la memoria de todos los españoles, lo que dijo sobre las fosas, vuelvo a pedir su dimisión, porque esto no es admisible y se lo pido al señor Feijóo", respondió abiertamente el catalán.
