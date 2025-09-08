La selección arrasa con un 32% y dispara al cine de La 1, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se estrena con fuerza

La Selección Española se enfrentó a Turquía en las eliminatorias de la Copa del Mundo y firmó un rotundo 32% de cuota de pantalla, convirtiéndose en lo más visto del domingo. El tirón del fútbol también impulsó al cine de La 1, que con 'El maestro que prometió el mar' alcanzó un 12,1%.

La otra gran novedad de la jornada llegó en Telecinco con el estreno de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', que debutó en la noche dominical con un sólido 13,6%, asegurando el liderazgo en su franja.

'Una nueva vida' perdió fuerza en Antena 3 y bajó al 8,7%, cediendo 1,6 puntos respecto al domingo anterior, viéndose superada por la llegada de Gonzo con la nueva temporada de 'Salvados', que obtiene un 8,8%, su mejor estreno en cinco temporadas.

Cerrando el estreno de curso televisivo, el regreso de 'Cuarto milenio' a Cuatro registró un 7,8%, uno de sus mejores estrenos en los últimos años.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Clasificación mundial “Turquía – España”: 3.677.000 (32%)

La película de la semana “El maestro que prometió el mar”: 1.145.000 (12,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 757.000 (8,7%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras express: 951.000 (7,7%)

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 955.000 (13,6%)

laSexta

Salvados: 569.000 (4,7%)

Salvados: 918.000 (8,8%)

Salvados: 242.000 (3,7%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 460.000 (3,8%)

Cuarto milenio: 625.000 (7,8%)

La 2

Imprescindibles: 256.000 (2,1%)

Versión española: “Mi hermano Ali”: 111.000 (1,1%)

Los gozos y las sombras: 88.000 (1,4%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE “Intemperie”: 375.000 (8,8%)

Somos cine RTVE 2 “La mula”: 122.000 (6,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 141.000 (4,8%)

laSexta

Salvados: 74.000 (2,2%)

Cuatro

Cuarto milenio: 215.000 (8,4%)

La 2

Los gozos y las sombras: 48.000 (1,3%)

Los gozos y las sombras: 48.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Book Club – Ahora Italia”: 804.000 (9%)

Sesión de tarde 2 “Míos, tuyos y nuestros”: 742.000 (8,9%)

Sesión de tarde 3 “Tú la letra, yo la música”: 666.000 (8,2%)

Previo fútbol: Clasificación mundial “Turquía – España”: 1.435.000 (15,8%)

Antena 3

Multicine “Un extraño en nuestra cama”: 868.000 (9,7%)

Multicine 2 “Los deseos de toda una vida”: 692.000 (8,4%)

Multicine 3 “Un amor único”: 563.000 (6,6%)

Telecinco

Fiesta: 730.000 (8,5%)

laSexta

La Roca: 434.000 (5,1%)

Cuatro

Home Cinema "El invitado": 801.000 (9%)

Home Cinema 2 "Runner runner": 502.000 (6,2%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 299.000 (3,4%)

La vuelta: 737.000 (8,2%)

Ruta vía de la plata: Diario de un ciclista: 281.000 (3,2%)

Documentales de La 2: 194.000 (2,4%)

Mi casa flotante: 147.000 (1,8%)

La casa Osborne: Un refugio real: 189.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,4%)

Viaje al centro de la tele: 314.000 (9,4%)

Viaje al centro de la tele: 394.000 (10,7%)

D Corazón: 463.000 (7,8%)

Antena 3

Pelopicopata: 13.000 (2,3%)

Los más…: 133.000 (5,3%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 331.000 (8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 608.000 (12%)

La ruleta de la suerte: 1.138.000 (16,4%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 144.000 (9,7%)

Got Talent España: 311.000 (9,6%)

¡Vaya fama!: 403.000 (6,7%)

laSexta

Equipo de investigación: 25.000 (4,8%)

Equipo de investigación: 38.000 (4,3%)

Aruser@s weekend: 135.000 (5,7%)

Equipo de investigación: 141.000 (4,1%)

Equipo de investigación: 243.000 (5,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,7%)

¡Toma salami!: 28.000 (3,8%)

Volando voy: 99.000 (7,8%)

Volando voy: 251.000 (9,6%)

Viajeros Cuatro: 340.000 (9,9%)

Viajeros Cuatro: 397.000 (9%)

La 2

Mercados del mundo: 11.000 (2,3%)

Mamíferos: 32.000 (4,8%)

Los conciertos de La 2: 36.000 (3,3%)

Buenas noticias TV: 45.000 (2,8%)

Shalom: 49.000 (2,7%)

Medina: 49.000 (2,4%)

Últimas preguntas: 91.000 (3,7%)

El día del señor: 159.000 (5,2%)

Pueblo de Dios: 87.000 (2,6%)

Pueblo de Dios: 79.000 (2,2%)

El camino interior: 69.000 (1,8%)

Flash moda: 98.000 (2,1%)

El escarabajo verde: 98.000 (1,8%)

¡Qué animal!: 128.000 (1,9%)

Saber y ganar: Fin de semana: 86.000 (1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.585.000 (18,5%)

Telediario 1: 1.015.000 (11,8%)

Informativos Telecinco 15h: 673.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 1: 529.000 (7,9%)

laSexta Noticias 14h: 486.000 (7,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.013.000 (9,2%)

Informativos Telecinco 21h: 790.000 (7,2%)

laSexta Noticias 20h: 566.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 488.000 (5,6%)

RANKING

Diario: La 1 (13,5%), Antena 3 (8,9%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,8%), laSexta (5,1%), La 2 (2,8%).

Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,5%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,4%), La 2 (3%).