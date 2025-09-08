Audiencias 07/09/2025
La selección arrasa con un 32% y dispara al cine de La 1, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se estrena con fuerza
'Salvados' consigue el mejor estreno en cinco temporadas.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
La Selección Española se enfrentó a Turquía en las eliminatorias de la Copa del Mundo y firmó un rotundo 32% de cuota de pantalla, convirtiéndose en lo más visto del domingo. El tirón del fútbol también impulsó al cine de La 1, que con 'El maestro que prometió el mar' alcanzó un 12,1%.
La otra gran novedad de la jornada llegó en Telecinco con el estreno de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', que debutó en la noche dominical con un sólido 13,6%, asegurando el liderazgo en su franja.
'Una nueva vida' perdió fuerza en Antena 3 y bajó al 8,7%, cediendo 1,6 puntos respecto al domingo anterior, viéndose superada por la llegada de Gonzo con la nueva temporada de 'Salvados', que obtiene un 8,8%, su mejor estreno en cinco temporadas.
Cerrando el estreno de curso televisivo, el regreso de 'Cuarto milenio' a Cuatro registró un 7,8%, uno de sus mejores estrenos en los últimos años.
PRIME TIME
La 1
Fútbol: Clasificación mundial “Turquía – España”: 3.677.000 (32%)
La película de la semana “El maestro que prometió el mar”: 1.145.000 (12,1%)
Antena 3
Una nueva vida: 757.000 (8,7%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras express: 951.000 (7,7%)
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 955.000 (13,6%)
laSexta
Salvados: 569.000 (4,7%)
Salvados: 918.000 (8,8%)
Salvados: 242.000 (3,7%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 460.000 (3,8%)
Cuarto milenio: 625.000 (7,8%)
La 2
Imprescindibles: 256.000 (2,1%)
Versión española: “Mi hermano Ali”: 111.000 (1,1%)
Los gozos y las sombras: 88.000 (1,4%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine RTVE “Intemperie”: 375.000 (8,8%)
Somos cine RTVE 2 “La mula”: 122.000 (6,3%)
Antena 3
Una nueva vida: 141.000 (4,8%)
laSexta
Salvados: 74.000 (2,2%)
Cuatro
Cuarto milenio: 215.000 (8,4%)
La 2
Los gozos y las sombras: 48.000 (1,3%)
Los gozos y las sombras: 48.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Book Club – Ahora Italia”: 804.000 (9%)
Sesión de tarde 2 “Míos, tuyos y nuestros”: 742.000 (8,9%)
Sesión de tarde 3 “Tú la letra, yo la música”: 666.000 (8,2%)
Previo fútbol: Clasificación mundial “Turquía – España”: 1.435.000 (15,8%)
Antena 3
Multicine “Un extraño en nuestra cama”: 868.000 (9,7%)
Multicine 2 “Los deseos de toda una vida”: 692.000 (8,4%)
Multicine 3 “Un amor único”: 563.000 (6,6%)
Telecinco
Fiesta: 730.000 (8,5%)
laSexta
La Roca: 434.000 (5,1%)
Cuatro
Home Cinema "El invitado": 801.000 (9%)
Home Cinema 2 "Runner runner": 502.000 (6,2%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 299.000 (3,4%)
La vuelta: 737.000 (8,2%)
Ruta vía de la plata: Diario de un ciclista: 281.000 (3,2%)
Documentales de La 2: 194.000 (2,4%)
Mi casa flotante: 147.000 (1,8%)
La casa Osborne: Un refugio real: 189.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,4%)
Viaje al centro de la tele: 314.000 (9,4%)
Viaje al centro de la tele: 394.000 (10,7%)
D Corazón: 463.000 (7,8%)
Antena 3
Pelopicopata: 13.000 (2,3%)
Los más…: 133.000 (5,3%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 331.000 (8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 608.000 (12%)
La ruleta de la suerte: 1.138.000 (16,4%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 144.000 (9,7%)
Got Talent España: 311.000 (9,6%)
¡Vaya fama!: 403.000 (6,7%)
laSexta
Equipo de investigación: 25.000 (4,8%)
Equipo de investigación: 38.000 (4,3%)
Aruser@s weekend: 135.000 (5,7%)
Equipo de investigación: 141.000 (4,1%)
Equipo de investigación: 243.000 (5,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,7%)
¡Toma salami!: 28.000 (3,8%)
Volando voy: 99.000 (7,8%)
Volando voy: 251.000 (9,6%)
Viajeros Cuatro: 340.000 (9,9%)
Viajeros Cuatro: 397.000 (9%)
La 2
Mercados del mundo: 11.000 (2,3%)
Mamíferos: 32.000 (4,8%)
Los conciertos de La 2: 36.000 (3,3%)
Buenas noticias TV: 45.000 (2,8%)
Shalom: 49.000 (2,7%)
Medina: 49.000 (2,4%)
Últimas preguntas: 91.000 (3,7%)
El día del señor: 159.000 (5,2%)
Pueblo de Dios: 87.000 (2,6%)
Pueblo de Dios: 79.000 (2,2%)
El camino interior: 69.000 (1,8%)
Flash moda: 98.000 (2,1%)
El escarabajo verde: 98.000 (1,8%)
¡Qué animal!: 128.000 (1,9%)
Saber y ganar: Fin de semana: 86.000 (1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.585.000 (18,5%)
Telediario 1: 1.015.000 (11,8%)
Informativos Telecinco 15h: 673.000 (7,9%)
Noticias Cuatro 1: 529.000 (7,9%)
laSexta Noticias 14h: 486.000 (7,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.013.000 (9,2%)
Informativos Telecinco 21h: 790.000 (7,2%)
laSexta Noticias 20h: 566.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 488.000 (5,6%)
RANKING
Diario: La 1 (13,5%), Antena 3 (8,9%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,8%), laSexta (5,1%), La 2 (2,8%).
Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,5%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,4%), La 2 (3%).
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España