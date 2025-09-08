Triste desenlace
Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe y reportera de Cuatro en un programa de humor con Broncano, a los 53 años por una neumonía
La artista, que se había centrado en su faceta como coreógrafa en los últimos años, no ha podido superar el grave percance de salud que atravesaba.
El curso televisivo comienza con una triste noticia que golpea de lleno especialmente al colectivo de los cómicos. Y es que Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, ha fallecido con tan solo 53 años tras no haber podido superar la neumonía que padecía, según ha informado la propia concursante de 'Gran hermano'.
La artista estaba en coma desde el pasado mes de julio y permanecía ingresada en un hospital de Madrid como consecuencia del precario estado de salud que tenía, aunque se mantenían todas las esperanzas de que pudiera remontar su complicada situación médica.
La colaboradora adelantó la semana pasada en 'No somos nadie' lo que estaba ocurriendo en torno a Dnoé. "Mi hermana mayor lleva 40 días en coma. Está ingresada en la UCI porque lleva mucho tiempo delicada. Tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral", aseguró con tristeza.
Sin embargo, Carolina Sobe ha tenido que comunicar este domingo finalmente la peor de las noticias: la pérdida de su hermana, tras más de 40 días en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por salvar su vida. "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana. 24/03/1972 - 07/09/2025", ha escrito en sus redes sociales.
Con enorme carisma y una verborrea inagotable, Dnoé Lamiss comenzó a labrarse su propia trayectoria mediática como actriz y bailarina desde muy joven. Sin embargo, alcanzó el triunfo cuando se adentró de lleno en el terreno de la comedia y dio el salto a televisión como reportera del programa ‘Estás no son las noticias', que presentó Héctor de Miguel (Quequé) en Cuatro.
En este espacio producido por Globomedia (The Mediapro Studio), que se emitió en el tramo final de la franja de tarde con poco éxito y en el que tuvo como compañeros a David Broncano y a Anna Simón, entre otros, trabajó como reportera, entrevistando a los personajes más destacados de la vida social, con su característico estilo.
En los últimos años, Dnoé Lamiss se había apartado de la televisión y se había centrado en su faceta como coreógrafa.
