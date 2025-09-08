Joaquín Prat, a por todas con 'El tiempo justo', el reto televisivo más importante de su carrera: "Quiero ganar a Sonsoles"

Joaquín Prat afronta desde este lunes 8 de septiembre el mayor reto de su sólida carrera en televisión. El presentador se pone al frente de 'El tiempo justo', la nueva apuesta de Telecinco para su franja vespertina con la productora Unicorn Content ('El programa de Ana Rosa'), en la que imprimirá su inconfundible sello personal como comunicador, para informar y analizar de todo aquello que sea de interés informativo.

Con un formato transversal en el tendrán cabida tanto la actualidad política y social, como la del corazón y los realities de la cadena, Prat contará con el apoyo de César Muñoz y María Ruiz en las tareas de presentación y con nuevas voces y enfoques en las diferentes mesas de análisis.

Tras años consolidado como rostro de las mañanas, Joaquín Prat da el salto a una franja marcada por la fuerte competencia y habla con YOTELE de cómo gestiona su día a día profesional, de la presión de las audiencias, de cómo gestiona la exposición mediática, de su conciliación familiar y de la batalla directa que librará con Sonsoles Ónega y el resto de rivales de la sobremesa televisiva.

Pregunta: ¿Tienes presión? Porque al final eres la gran apuesta por las tardes de Telecinco.

Joaquín Prat: No, no tengo presión. A 'Cuatro al día' yo llegué con un 2% de share y no tenía presión. Logramos crecer poco a poco. Intento liberarme de la presión de las audiencias todos los días. Me pasaba en matemáticas: “¿Qué tal el examen en matemáticas?”. “Cojonudo, este lo apruebo: un cero y medio”. Pues las audiencias son iguales. Te condiciona los primeros cinco minutos. Me fastidia porque me condiciona una mala audiencia más que me alegra una buena. Sufro más un mal dato que celebro un buen dato.

Pregunta: Qué injusto para ti, ¿no?

Joaquín Prat: Sí, pero me mantiene alerta.

Pregunta: Dijoste en la rueda de prensa diciendo que a veces uno está menos apasionado, más desubicado. ¿Te había pasado eso en los últimos tiempos?

Joaquín Prat: Sí, sí. Estuve con Jesús [Vázquez] y con Roberto este verano, dos días enteros. Digo: “Coño, es que llevo dos horas y media hablando de desgracias”. Yo entiendo que se me nota, pero es que llego agotado. Es que puedo hacer 10 entrevistas al día, cada una más dramática. A pesar de los 17 años, a Ana Rosa le pasaba lo mismo. Ana me tenía a mí, pero ella decía: “Tiro yo del carro”. Pero a Ana le pasaba, y además hacía política.

Llegas cansado porque pones toda la carne en el asador. Yo no sé trabajar de otra manera. No me puede no interesar el tema de un señor que vive una situación dramática. Hay unos que te tocan más y otros menos, pero interés tienes que poner en todos. Y sé que se me notaba. Llegaba cansado, estaba un poco en piloto automático.

No siempre se está con la misma motivación. Igual tenía un pelín de falta de emoción, pero no de desmotivación. Tú tienes que ser profesional. Insisto, no era falta de interés por el corazón. Pero pasar de diez entrevistas dramáticas a ese punto de frivolidad del corazón...

Pregunta: Quizás el hecho de que, como tú mismo dices, se te nota todo, puede ser una de tus virtudes como comunicador.

Joaquín Prat: Pues igual sí, para bien y para mal. Si tengo una discusión con mi pareja, y esto lo decía mi padre: “Nunca te acuestes sin haberlo arreglado”. Si no lo arreglas, al día siguiente vas arrastrando los pies. Y a mí se me nota.

Pregunta: ¿Qué es lo que más te motiva de este proyecto?

Joaquín Prat: Me apetece volver a tocar política. Es un tema que me apasiona, aunque va muy mal en televisión. La gente desconecta rápido y en redes te caen hostias que te dejan temblando. Estoy curado de espantos, pero equivocar en política es lo más fácil que hay y no te lo perdonan.

Pregunta: ¿Miras lo que dicen de ti en redes o en Google?

Joaquín Prat: No me googleo. Miro X porque me parece útil, pero es un basurero, abonado a extremistas. De Telecinco no hay comentarios positivos. Así que miro tendencias y actualidad, pero no las menciones. Instagram sí me divierte, aunque no soy muy activo.

Pregunta: ¿Te afectan las críticas negativas?

Joaquín Prat: Ya no. Me afectaron en una etapa de mi vida, pero ahora no. No me pagan las críticas. Me paga la nómina, y la nómina está para vivir. Y mi vida no tiene que ver con quien me critica. A saber qué vida tienen para vomitar tanta porquería en redes.

Pregunta: ¿Has pedido consejo a Ana Rosa?

Joaquín Prat: Fue la primera que me llamó cuando salí de la reunión con Telecinco. Ana es amiga, ya lo sabía, y me dijo: “¿Qué, niño?”. "Con muchas ganas", le contesté.

Pregunta: Has hablado también del problema de la conciliación.

Joaquín Prat: El horario de la mañana era muy cómodo: dejaba al pequeño en el autobús y lo recogía. Ahora termino a las seis y media, siete menos cuarto, vivo cerca y llego a casa. Joaquín tiene diez años: me da tiempo a hacer los deberes con él, jugar un rato y cenar juntos. Eso es clave: cenar en familia, sin pantallas.

Pregunta: ¿Ha entendido tu hijo el cambio?

Joaquín Prat: Le interesa cero y menos mi trabajo. A mí me pasaba lo mismo con mi padre. En el cole era una condena ser “hijo de”. Ahora es al revés, ahora les renta que tu padre sea famoso. Yo en su día me comí mucho bullying. Y ahora a mi hijo le digo: “Habla con la profe, no le des importancia”.

Pregunta: ¿Sigues teniendo presente a tu padre?

Joaquín Prat: Sí. Soy creyente, creo en las energías, y siento que lo tengo al lado. Hay paralelismos entre su carrera y la mía, salvando distancias. Él era mucho mejor profesional que yo. Pero si conseguimos asentar este programa en las tardes, será otro ejemplo de ello.

Pregunta: ¿Cómo ves el enfrentamiento televisivo que vas a tener con Sonsoles Ónega?

Joaquín Prat: Sonsoles es mi amiga, pero la quiero ganar. Hablé con ella, nos llevamos muy bien, incluso cenamos juntos. En lo personal, maravilloso. En lo profesional, quiero ganarle.

Pregunta: ¿Qué tiene tu programa que no tenga el suyo?

Joaquín Prat: Reality, política… y empezamos antes, aunque eso a veces es una condena. Pero podemos abordar asuntos antes que otros. Sonsoles es una pedazo de profesional, así que la batalla será dura.

Pregunta: Y con otros rivales como Cintora o Marta Flich, ¿cómo lo afrontas?

Joaquín Prat: El reto de remontar las tardes es muy jodido. Las novelas funciona muy bien. Risto está muy fuerte, lo veo yo mismo. 'Más vale tarde', 'Malas lenguas'… hay una oferta enorme. Espero verles desde el retrovisor, con humildad. Echo en falta más directo, más calle, más ciudadanía. Eso quiero aportar.

Pregunta: Has dicho que si hicieras el programa que a ti te gustaría hacer no lo vería la gente. ¿Por qué?

Joaquín Prat: Porque hay contenidos que a mí me parecen relevantes, pero que no son de consumo inmediato. Y en la tele, si no son de consumo directo, es muy difícil que funcionen.