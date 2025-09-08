Batalla judicial
Ábalos solicita la paralización de la entrevista de su exmujer en Telecinco y la jueza toma esta decisión al respecto
El ministro solicitaba también una orden de alejamiento de las cámaras a su casa durante la emisión de la entrevista.
José Luis Ábalos había solicitado al Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid que impidiese la emisión de la entrevista de su expareja Carolina Perles, prevista para la noche de este lunes en 'Telecinco'. Sin embargo, la jueza ha rechazado la medida cautelar solicitada por el exministro socialista, lo que garantiza la publicación de la entrevista en el canal principal de Mediaset.
En su escrito, Ábalos pedía que la entrevista no se difundiera o que, al menos, se retrasase hasta que concluyese la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo. Además, solicitaba que se dictase una orden de alejamiento contra periodistas y personal del programa, así como contra “todos los medios en general” que permanecen en las inmediaciones de su domicilio.
Tras conocerse la resolución, el exministro confirmó en su cuenta de 'X' que ya ha interpuesto un recurso de reforma subsidiario de apelación y advirtió que estará “atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental 'El Precio de...' así como los posteriores, para valorar las correspondientes consecuencias judiciales”.
Ábalos defendió que “las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho” sino “herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales”. Mientras tanto, el presentador Santi Acosta ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa' que, hasta ahora, Mediaset no ha recibido ninguna notificación judicial que afecte a la emisión del programa.
