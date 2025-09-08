Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Batalla judicial

Ábalos solicita la paralización de la entrevista de su exmujer en Telecinco y la jueza toma esta decisión al respecto

El ministro solicitaba también una orden de alejamiento de las cámaras a su casa durante la emisión de la entrevista.

Carolina Perles y José Luis Ábalos

Carolina Perles y José Luis Ábalos

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

José Luis Ábalos había solicitado al Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid que impidiese la emisión de la entrevista de su expareja Carolina Perles, prevista para la noche de este lunes en 'Telecinco'. Sin embargo, la jueza ha rechazado la medida cautelar solicitada por el exministro socialista, lo que garantiza la publicación de la entrevista en el canal principal de Mediaset.

En su escrito, Ábalos pedía que la entrevista no se difundiera o que, al menos, se retrasase hasta que concluyese la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo. Además, solicitaba que se dictase una orden de alejamiento contra periodistas y personal del programa, así como contra “todos los medios en general” que permanecen en las inmediaciones de su domicilio.

Tras conocerse la resolución, el exministro confirmó en su cuenta de 'X' que ya ha interpuesto un recurso de reforma subsidiario de apelación y advirtió que estará “atento a las declaraciones y comentarios que puedan emitirse tanto en el documental 'El Precio de...' así como los posteriores, para valorar las correspondientes consecuencias judiciales”.

Ábalos defendió que “las medidas cautelares o la necesidad de cautela no son un capricho” sino “herramientas que diseñó el legislador para mitigar o neutralizar los riesgos procesales”. Mientras tanto, el presentador Santi Acosta ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa' que, hasta ahora, Mediaset no ha recibido ninguna notificación judicial que afecte a la emisión del programa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  3. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  4. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  5. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  6. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  7. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  8. Asturias planta a la Vuelta por la presencia de ciclistas israelíes: ni el presidente ni ningún miembro del Ejecutivo asistirán a los actos de la prueba

Ábalos solicita la paralización de la entrevista de su exmujer en Telecinco y la jueza toma esta decisión al respecto

Ábalos solicita la paralización de la entrevista de su exmujer en Telecinco y la jueza toma esta decisión al respecto

Cuánto cuesta la vuelta al cole 2025/2026 según la OCU

Cuánto cuesta la vuelta al cole 2025/2026 según la OCU

La lucha contra la segregación marca la 'vuelta al cole' en el área de Barcelona: Mataró acelera para reducir desigualdades

La lucha contra la segregación marca la 'vuelta al cole' en el área de Barcelona: Mataró acelera para reducir desigualdades

Illa, en el inicio de curso 25-26: "Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación"

Illa, en el inicio de curso 25-26: "Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación"

Los sindicatos cargan contra PP, Vox y Junts por vetar la reducción de jornada: "Papá les puso un despachito y votarán en contra"

Los sindicatos cargan contra PP, Vox y Junts por vetar la reducción de jornada: "Papá les puso un despachito y votarán en contra"

María del Monte, implacable, pide 28 años de cárcel para Antonio Tejado

María del Monte, implacable, pide 28 años de cárcel para Antonio Tejado

Un juzgado de Madrid rechaza frenar la difusión de la entrevista a la exmujer de Ábalos

Un juzgado de Madrid rechaza frenar la difusión de la entrevista a la exmujer de Ábalos

¿Puedes suspender la ITV por tener un defecto en la matrícula?

¿Puedes suspender la ITV por tener un defecto en la matrícula?