Giro inesperado en 'Todo es mentira': un colaborador defiende a Ábalos antes de la explosiva entrevista de su exmujer

Antes de la explosiva entrevista a la exmujer de Ábalos en Telecinco, - que el propio ministro ha tratado de paralizar judicialmente sin éxito - 'Todo es mentira'sorprendió esta tarde al encontrar en su mesa de colaboradores a un defensor del que fuera Secretario de Organización del PSOE.

El periodista Javier Chicote comentó la entrevista que ofrecerá esta noche 'El precio de...', nuevo programa de Santi Acosta, criticando a la exmujer del Ministro: " A ella también la enchufó. Ella es policía y cuando él vino a Madrid, apareció un puesto para ella de trabajo de lo suyo en una institución pública, por supuesto. Sin oposición. El sueldo lo pagamos entre todos también en este caso".

"Más motivos para que Ábalos te adore, eh", le decía Risto Mejide entre bromas. "No es personal. Yo me llevo bien con José Luis Ábalos a raíz de coincidir aquí con él y, si me permites, Risto, la situación de acoso a la que está sometido José Luis Ábalos no es de recibo", contestaba Chicote.

"Puede haber hecho lo que haya hecho y tendrá que rendir cuentas. Y, por supuesto, los periodistas tendremos que pedirle esas cuentas, pero no puede ser que salga a pasear al perro, se le acerque un notas con un móvil a llamarle 'putero, farlopero', lo suba a redes, se retuitée...", continuaba argumentando el periodista.

"Ábalos cuando viene a Madrid está recluido en el despacho del Congreso, va a quedar con alguien y lo cita allí, porque no se atreve ya ni a ir a una cafetería. Eso no puede ser. Ese escrache continuo. Habrá hecho lo que habrá hecho, pero no ha matado a nadie ni es un pederasta ni nada parecido. No está justificado que se haga eso", decía para terminar su intervención.