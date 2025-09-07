'Supervivientes All Stars' pone fecha al salto de los concursantes desde el helicóptero después de su inédita primera gala

'Supervivientes All Stars' estrenó el jueves su segunda temporadas con la gala - probablemente - más complicada de su historia. "Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juego se ha visto alterada", comunicaba Jorge Javier Vázquez en directo.

Finalmente aquel día no hubo los míticos y tradicionales saltos del helicóptero, pero el reality ya tiene fecha para emitirlos: será esta noche en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.

En la gala, además los concursantes se enfrentarán al primer Oráculo de Poseidón y conocerán el resultado de las primeras nominaciones.

Además, el programa repasará la última hora de la convivencia entre los supervivientes, así como los primeros roces y repasará cómo ha sido el liderazgo de Alejandro Albalá estos días.