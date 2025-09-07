Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María del Monte, sin piedad contra su sobrino Antonio Tejado: afornta con firmeza su batalla judicial y reclama 28 años de cárcel

La artista se encuentra tranquila y decidida tras enviar su abogada una carta al juzgado con la petición de cárcel para su sobrino.

María del Monte en 'Y Ahora Sonsoles' / Antonio Tejado

María del Monte en 'Y Ahora Sonsoles' / Antonio Tejado / ANTENA 3/ TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

María del Monte reclama 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo que tuvo lugar en la casa que la artista comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en verano de 2023. Así lo ha remitido su abogada al juzgado, considerando que Tejado fue una pieza clave en el robo.

Tal y como informa El diario de Sevilla y ha verificado YOTELE, la letrada señala en el escrito que el robo fue posible gracias a la información que Tejado recopiló antes del suceso, donde se suministraron de la casa de la cantante relojes, joyas y piedras preciosas.

Fuentes cercanas a la mujer de Inmaculada Casal consultadas por YOTELE, confirman que María del Monte se encuentra fuerte y completamente decidida a ir a por todas en la batalla judicial que la enfrenta con su sobrino.

Una de las claves en la acusación es que Antonio Tejado retomara la relación con su tía semanas antes de producirse: "Retomó la relación con su tía para tener detalles sobre la casa. Por circunstancias familiares, no había tenido relación con su tía durante un tiempo. En julio retoma esa relación con la finalidad de recabar la información que hiciera posible el éxito del robo", comenta Jorge Muñoz, periodista de El diario de Sevilla ante las cámaras de '¡Vaya fama!'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
  2. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  3. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  4. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  5. El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
  6. Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
  7. Los atascos de la operación retorno desaparecen de España: 'La gente ya no se coge todo el mes de vacaciones
  8. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles

Trànsit recomienda usar la AP-7 a los conductores que vuelvan de la Costa Brava a Barcelona

Trànsit recomienda usar la AP-7 a los conductores que vuelvan de la Costa Brava a Barcelona

María del Monte, sin piedad contra su sobrino Antonio Tejado: afornta con firmeza su batalla judicial y reclama 28 años de cárcel

María del Monte, sin piedad contra su sobrino Antonio Tejado: afornta con firmeza su batalla judicial y reclama 28 años de cárcel

Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

Junts responde a Tellado: "Con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

Junts responde a Tellado: "Con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina"

Eclipse lunar total 2025, hoy en directo: horario, cómo verlo y última hora

Eclipse lunar total 2025, hoy en directo: horario, cómo verlo y última hora

¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de música?

¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de música?

El análisis político de Ana Rosa en su vuelta y su deseo de futuro: "La polarización comenzó con Zapatero y ha llegado a su culmen con Sánchez. Tenemos que volver a la concordia"

El análisis político de Ana Rosa en su vuelta y su deseo de futuro: "La polarización comenzó con Zapatero y ha llegado a su culmen con Sánchez. Tenemos que volver a la concordia"

La fractura en la izquierda complica los Presupuestos tras el desmarque de Podemos y las tensiones en Sumar

La fractura en la izquierda complica los Presupuestos tras el desmarque de Podemos y las tensiones en Sumar