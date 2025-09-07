María del Monte, sin piedad contra su sobrino Antonio Tejado: afornta con firmeza su batalla judicial y reclama 28 años de cárcel

María del Monte reclama 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo que tuvo lugar en la casa que la artista comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en verano de 2023. Así lo ha remitido su abogada al juzgado, considerando que Tejado fue una pieza clave en el robo.

Tal y como informa El diario de Sevilla y ha verificado YOTELE, la letrada señala en el escrito que el robo fue posible gracias a la información que Tejado recopiló antes del suceso, donde se suministraron de la casa de la cantante relojes, joyas y piedras preciosas.

Fuentes cercanas a la mujer de Inmaculada Casal consultadas por YOTELE, confirman que María del Monte se encuentra fuerte y completamente decidida a ir a por todas en la batalla judicial que la enfrenta con su sobrino.

Una de las claves en la acusación es que Antonio Tejado retomara la relación con su tía semanas antes de producirse: "Retomó la relación con su tía para tener detalles sobre la casa. Por circunstancias familiares, no había tenido relación con su tía durante un tiempo. En julio retoma esa relación con la finalidad de recabar la información que hiciera posible el éxito del robo", comenta Jorge Muñoz, periodista de El diario de Sevilla ante las cámaras de '¡Vaya fama!'.