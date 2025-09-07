'Emparejados' lidera la noche, 'La roca' llega débil al sábado y 'Vaya Fama' no puede con 'D Corazón'

'Emparejados' aterrizó anoche en Antena 3 liderando la noche del sábado con un buen 13% y 1.064.000 espectadores con el gran secreto de Bertín Osborne al descubierto.

En segunda opción es cine de Telecinco, que estrenó 'Ocho apellidos marroquís' con un buen 11,3% y 947.000 seguidores. Por su parte, 'laSexta Xplica' estrenó nueva temporada con un 5,8% y 390.000 televidentes.

Por la tarde, el regreso de Emma García a 'Fiesta' impulsa al programa de Telecinco, que sube un punto en una semana y llega hasta el 9,3%. Sin embargo, 'La roca' llega débil a la tarde del sábado con un pobre 3,8%.

En la sobremesa, el duelo de corazones se salda con una primera victoria para La 1, con 'D Corazón' notando la llegada de la competencia, pues el programa de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos pierde más de 2 puntos en una semana y se conforma con un 8,7%.

El estreno de 'Vaya fama' no convence al registrar un 7,2% y 381.000 espectadores, pero al menos mejora los últimos datos de Telecinco en esa franja. Por último, el estreno de 'Aruser@s Weekend' cumple con un buen 7,4%, un dato muy inferior a los que suele acostumbrar el programa entre semana, pero mejor que el de las reposiciones de 'Equipo de Investigación'.