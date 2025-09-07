Bertín Osborne desveló en exclusiva su gran secreto después de la polémica portada con su hijo

Joaquín Sánchez y Susana Saborido estrenaron anoche la segunda temporada de 'Emparejados' con Bertín Osborne y su hija Alejandra como primeros invitados. Padre e hija se enfrentaron a las preguntas de la pareja, jugaron a la pirámide del picante y hasta desvelaron grandes secretos.

El más impactante fue el de Bertín Osborne, que después de la polémica portada con su hijo, reveló en 'Emparejados' su gran secreto, que hizo que su hija se tapase la cara al escucharlo.

"Me lo estoy pasando bien sin pareja, estoy muy relajadito, además me la he cortado la coleta", decía el presentador, desvelando que se ha sometido a la vasectomía. "No sé si me la han hecho bien porque ahora cuando hago pipí sale el chorro para allá", bromeó el invitado desatando las risas en plató.

Pero no fue el único momentazo que protagonizó el cantante. En el '¿Quién es quién?' de María José Suárez, invitada sorpresa de la primera entrega, el cantante también quiso bromear en medio del juego.

Tras descubrir que Pepita era la madre de la modelo, Almudena Cid les ha propuesto dos nuevas personas de las que una de ellas es vecina de la modelo.

"¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?", comentaba Osbrone cuando Sole entraba en plató con un llamativo vestido rojo. "Te juro que pensaba que iba a decir algo Bertín, anímate ahora a venir a hacerme un arroz a casa", ha respondido la colaboradora de 'Y Ahora Sonsoles'.