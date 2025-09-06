Audiencias 05/09/2025
'De viernes' vuelve con su mejor dato del año y se impone a 'El Peliculón'
'La vuelta' lidera su etapa en La 1 durante su emisión en la sobremesa
'De viernes' volvió a Telecinco líder y con récord bajo el bolsillo. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta consiguió su mejor dato de todo el 2025 con un 14,1% y 904.000 espectadores de media.
En segunda opción queda 'El Peliculón', que se ve desplazado con la vuelta del programa del corazón. Aún así, la cinta 'Los buenos modales' cumple y registra un 10,9% y 952.000 seguidores.
En la sobremesa, 'La vuelta' lidera con su nueva etapa con 14,1%, 14,4% y 13% en sus tres programas.
PRIME TIME
Telecinco
De viernes: 14,1% y 904.000
Antena 3
El Peliculón: 10,9% y 952.000
Cine: No lo llames amor...llámalo X: 6,1% y 312.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,6% y 632.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 3,2% y 283.000
El Blockbuster: El misterio de la guerra sucia: 7% y 582.000
laSexta
laSexta Clave: 3,9% y 303.000
laSexta Columna: 5,3% y 484.000
Equipo de Investigación: 4% y 350.000 / 4,7% y 299.000
La 2
Cifras y letras: 2,1% y 148.000 / 4,4% y 355.000 / 5,8% y 515.000
Plano general: 3,6% y 329.000
Historia de nuestro cine: 2,5% y 207.000
LATE NIGHT
La 1
Viaje al centro de la tele: 6,5% y 189.000
laSexta
Equipo de lnvestigación: 5,3% y 194.000 / 7,3% y 164.000
Cuatro
Cine Cuatro: Lágrimas del sol: 5,3% y 186.000
Antena 3
Cine 2: El testimonio de una madre: 2,5% y 63.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,8% y 1.248.000
Y Ahora Sonsoles: 10% y 706.000
Pasapalabra: 20,8% y 1.409.000
La 1
La Vuelta: 14,1 y 1.244.000 / 14,4% y 1.291.000 / 13% y 1.068.000
Valle Salvaje: 10,5% y 808.000
La promesa: 11,5% y 766.000
Malas lenguas: 7,1% y 447.000
Aquí la tierra: 9% y 624.000
Telecinco
Tardear: 8,6% y 714.000
El diario de verano: 8,8% y 557.000
Agárrate al sillón: 8% y 555.000
laSexta
Zapeando: 5,3% y 467.000
Más Vale Tarde: 6,3% y 434.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 531.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 362.000
La 2
Saber y ganar: 2% y 175.000 / 4,9% y 450.000
Grandes Documentales: 4% y 331.000
Grandes ciudades del mundo con joanna luml: 4,1% y 285.000
Carreteras extremas: 2,6% y 166.000
Malas lenguas: 3,8% y 235.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,7% y 273.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 757.000
La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.565.000
La 1
La Hora de La 1: 17,1% y 284.000
Mañaneros 360: 12,1% y 345.000 / 8,9% y 675.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 134.000 / 15,2% y 302.000
Al Rojo Vivo: 8,3% y 277.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,1% y 213.000
Vamos a ver: 11,3% y 292.000 / 9,2% y 582.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,8% y 23.000 / 3,7% y 62.000 / 3,5% y 73.000
En boca de todos: 5,7% y 165.000
La 2
El Cazador: 2,6% y 91.000 / 1,6% y 98.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,9% y 1.877.000
Telediario 1: 10,9% y 981.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 824.000
laSexta Noticias 14H: 5,7% y 526.000
Noticias Cuatro 1: 6,7% y 463.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.507.000
Telediario 2: 9,1% y 751.000
Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 659.000
laSexta Noticias 20H: 5,6% y 365.000
Noticias Cuatro 2: 5,3% y 344.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (14,5%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,2%), Cuatro (4,9%), La 2 (3%).