'De viernes' vuelve con su mejor dato del año y se impone a 'El Peliculón'

'De viernes' volvió a Telecinco líder y con récord bajo el bolsillo. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta consiguió su mejor dato de todo el 2025 con un 14,1% y 904.000 espectadores de media.

En segunda opción queda 'El Peliculón', que se ve desplazado con la vuelta del programa del corazón. Aún así, la cinta 'Los buenos modales' cumple y registra un 10,9% y 952.000 seguidores.

En la sobremesa, 'La vuelta' lidera con su nueva etapa con 14,1%, 14,4% y 13% en sus tres programas.

PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 14,1% y 904.000

Antena 3

El Peliculón: 10,9% y 952.000

Cine: No lo llames amor...llámalo X: 6,1% y 312.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,6% y 632.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,2% y 283.000

El Blockbuster: El misterio de la guerra sucia: 7% y 582.000

laSexta

laSexta Clave: 3,9% y 303.000

laSexta Columna: 5,3% y 484.000

Equipo de Investigación: 4% y 350.000 / 4,7% y 299.000

La 2

Cifras y letras: 2,1% y 148.000 / 4,4% y 355.000 / 5,8% y 515.000

Plano general: 3,6% y 329.000

Historia de nuestro cine: 2,5% y 207.000

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 6,5% y 189.000

laSexta

Equipo de lnvestigación: 5,3% y 194.000 / 7,3% y 164.000

Cuatro

Cine Cuatro: Lágrimas del sol: 5,3% y 186.000

Antena 3

Cine 2: El testimonio de una madre: 2,5% y 63.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,8% y 1.248.000

Y Ahora Sonsoles: 10% y 706.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.409.000

La 1

La Vuelta: 14,1 y 1.244.000 / 14,4% y 1.291.000 / 13% y 1.068.000

Valle Salvaje: 10,5% y 808.000

La promesa: 11,5% y 766.000

Malas lenguas: 7,1% y 447.000

Aquí la tierra: 9% y 624.000

Telecinco

Tardear: 8,6% y 714.000

El diario de verano: 8,8% y 557.000

Agárrate al sillón: 8% y 555.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 467.000

Más Vale Tarde: 6,3% y 434.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 531.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 362.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 175.000 / 4,9% y 450.000

Grandes Documentales: 4% y 331.000

Grandes ciudades del mundo con joanna luml: 4,1% y 285.000

Carreteras extremas: 2,6% y 166.000

Malas lenguas: 3,8% y 235.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,7% y 273.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 757.000

La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.565.000

La 1

La Hora de La 1: 17,1% y 284.000

Mañaneros 360: 12,1% y 345.000 / 8,9% y 675.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 134.000 / 15,2% y 302.000

Al Rojo Vivo: 8,3% y 277.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,1% y 213.000

Vamos a ver: 11,3% y 292.000 / 9,2% y 582.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,8% y 23.000 / 3,7% y 62.000 / 3,5% y 73.000

En boca de todos: 5,7% y 165.000

La 2

El Cazador: 2,6% y 91.000 / 1,6% y 98.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 20,9% y 1.877.000

Telediario 1: 10,9% y 981.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 824.000

laSexta Noticias 14H: 5,7% y 526.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 463.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.507.000

Telediario 2: 9,1% y 751.000

Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 659.000

laSexta Noticias 20H: 5,6% y 365.000

Noticias Cuatro 2: 5,3% y 344.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,9%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (14,5%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,2%), Cuatro (4,9%), La 2 (3%).