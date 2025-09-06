Rocío Flores vuelve a Telecinco hundida: "Mi madre me ha destrozado la vida, pensé que mi padre se iba a suicidar"

Rocío Flores volvió anoche a Telecinco después de varios años alejada de la televisión. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David se sentó en 'De viernes', muy afectada por lo vivido durante estos años con el documental que protagonizó su madre.

La ex de 'Supervivientes' se sinceró ante Santi Acosta hablando de la nula relación entre ella y su madre: "Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...). Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida pero sigue siendo mi madre".

El presentador quiso saber qué sentía Rocío hacia su madre después de todo lo vivido, pero la entrevistada aseguró tener los sentimientos bloqueados hacia ella y salió en defensa de su padre: "Nunca se ha opuesto, al revés, me ha dicho 'es tu madre". A pesar de eso, Rocío asegura que tanto ella como su hermano David estarían sin duda si su madre reclamase su ayuda.

La entrevistada también habló sobre su padre durante la entrevista y cómo vivieron la emisión del documental de Rocío Carrasco: "Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo (...) Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro".