Montoya narra su confesión más dura e inesperada tras 'Supervivientes': "Me planteé mi vida"

Montoya fue uno de los protagonistas de 'De viernes', que anoche regresó líder y con su mejor dato anual. El sevillano volvía a sentarse para dar una entrevista después de meses alejado de la televisión tras su exitoso paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

El de Utrera decidió apartarse de la televisión por consejo médico y reconoció ante las cámaras que pensó "acabar con todo".

"Yo estaba trabajando, era una persona normal y de un día para otro cambió todo. A mí de la tele lo que más me gusta es que es un medio estupendo para transmitir, pero yo soy fan de la salud, he rechazado ofertas que no están en los escritos porque para mí lo más importante es la salud, todo no vale (...) Mi cabeza brotó a nivel emocional porque han sido dos programas con una carga mental muy intensa, yo soy una persona como otra cualquiera que se enamora y que sufre situaciones como cualquier pareja, somos personas normales pero con la diferencia de que somos públicos".

El concursante se sintió desbordado después de pasar por los dos realities de manera consecutiva: "Cuando regresé de 'Supervivientes' yo ya no estaba bien, esa noche en la gala yo no era yo. Cuando llegué al hotel después del programa estaba desesperado, no entendía nada, no sabía qué hacer con mi vida, no encontraba salida ni sentido a nada".

"Me llevé a mis padres de vacaciones y mientras ellos estaban allí en la playa, y me da vergüenza decirlo, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido. Mi padre sabía que yo no estaba bien y se vino de la playa en ese momento porque decía que no se sentía tranquilo. Estos meses han sido muy duros escuchando dimes y diretes, se han hecho comentarios muy feos sobre mí y yo no he matado ni a una mosca. Los concursos, el éxito y las audiencias están muy bien, pero eso no es la vida".