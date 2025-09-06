Lydia Lozano rechazó fichar por 'De viernes' en abril para irse a 'La familia de la tele' "por fidelidad" y reconoce haber estado dos años "desubicada"

Lydia Lozano regresó anoche de manera estelar a Mediaset más de dos años después del final de 'Sálvame'. La periodista fue invitada del programa 'De viernes' donde luego debutó como colaboradora y desveló algunas confesiones, como que rechazó fichar por el programa de Santi Acosta y Bea Archidona en abril por "fidelidad" a 'La familia de la tele'.

"Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí. Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta", comentó emocionada Lozano.

Además, Lydia explicó que se siente muy feliz con su regreso a Mediaset, donde siempre se ha sentido como en casa: "Yo llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí".

Por último, la periodista se ha defendido de las críticas recibidas durante estos días por abandonar el equipo de sus excompañeros de 'La familia de la tele' para regresar a Telecinco: "Quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro, cuando yo me fui de Televisión Española lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás. Yo ya recibí una oferta de este programa hace unos meses y lo rechacé porque yo soy una persona fiel".