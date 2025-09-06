Gema Fernández abandona 'DCorazón' en TVE y ficha por '¡Vaya fama!', su nueva competencia en Telecinco

El corazón gamberro y divertido vuelve a Telecinco con '¡Vaya fama!'. La cadena de Mediaset estrena su nuevo magacín este sábado a partir de las 13:15 horas como relevo de 'Socialité' y contará con un nutrido grupo de colaboradores entre los que destaca el fichaje de Gema Fernández, que llegará directamente desde 'DCorazón', su competencia en La 1 de TVE.

La periodista acumula una sólida carrera en televisión, donde se ha convertido en una profesional todoterreno a lo largo de más de dos décadas de trayectoria. Además de haber sido colaboradora en diferentes programas de crónica social como 'Espejo público', 'Fiesta' o 'Así es la vida', Fernández tiene experiencia como presentadora en diferentes programas de Canal Sur, así como en el espacio de Telecinco 'Rojo y negro', el antecesor del actual 'Código 10’, que condujo con Nacho Adad. Además, en Mediaset fue la cara visible del Mundial 2010 en Sudáfrica como presentadora y fue uno de las cabezas visibles visibles del equipo de contenidos de ‘¿Dónde estás corazón?' en Antena 3.

Ahora, inicia una nueva etapa en el nuevo magacín de Telecinco presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), con el objetivo de revitalizar la franja de acceso a la sobremesa tras el final de 'Socialité'.

Jaime Guerra, director de producción contenidos de Mediaset, demuestra satisfecho con el arranque de este nuevo esisvio: "Empezamos un programa de corazón en un tono divertido, simpático, en el que tiene cabido todo famosete que se precie. Va a ser un programa que desarrolle sus propias informaciones y contamos con una pareja de presentadores explosiva".

Además de Gema Fernández, '¡Vaya fama!'contará con un amplio plantel de tertulianos entre los que figuran Makoke y Carmen Borrego, como adelantó en exclusiva YOTELE, así como Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso Álvarez, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate, entre otros.

'¡Vaya fama!' tendrá dos elementos distintivos: "Los Famosetes", más de un centenar de figuras de resina 3D que representan a los personajes más mediáticos, y el "Escaparate de la Fama", donde se valorará el comportamiento de las celebrities. Además, contará con conexiones en directo, reportajes, investigaciones y un espacio de última hora en su mesa principal, que se iluminará para anunciar exclusivas o noticias inesperadas.

El programa también tendrá presencia en Honduras gracias a Raquel Muñoz Campoy, reportera desplazada a los Cayos Cochinos para cubrir todo lo que ocurra en 'Supervivientes All Stars'. La periodista aportará información de primera mano sobre los concursantes desde el terreno.

Con esta apuesta, Telecinco busca reforzar su oferta en la franja del mediodía de los fines de semana, ocupando el hueco dejado por 'Socialité' y compitiendo de manera directa con 'DCorazón', el magacín de TVE. El fichaje de Gema Fernández simboliza además un golpe directo a su rival, trasladando una de sus voces más reconocibles al nuevo formato de Mediaset.