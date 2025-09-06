Anita, destrozada tras conocer que Montoya pensó en suicidarse: "Me da muchísima pena"

Anita Williams se rompió esta tarde en 'Fiesta' al ver la entrevista en la que Montoya anoche confesó haber pensado en quitarse la vida: "Me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido", relató el exconcursante de 'Supervivientes'.

Anita reaccionó a la entrevista de su exnovio en el plató de 'Fiesta': "Me da muchísima pena que se tenga que sentir así y que haya, pues, estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse. Creo que es una persona, pues que vale mucho, que es válido para todo, pero que solo falta pues que lo tenga él en su cabeza y no se detenga por nada, ni lo detenga nada ni nadie. Y ya está que se tiene que querer y tiene que querer mucho más la vida".

"Creo que es una situación súper difícil, que le ha quedado bastante grande, que no la ha sabido manejar porque a lo mejor pues no tiene los recursos psicológicos para poder hacerlo. Yo conozco a Montoya y sí que es verdad que él cuando está mal lo pasa muy mal y es lo que te digo, que no sabe gestionar el estar mal. Entonces no, no era conocedora de que había estado tan al límite", ha seguido explicando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La televisiva no pudo evitar las lágrimas y se ha sincerado sobre el momento que también atraviesa: "Yo también estoy en terapia y esto me ha venido de sorpresa. Pero es que te lo juro que no lo vi. No lo vi porque no me va bien, ya está, no me va bien verlo. Yo a día de hoy lo sigo pasando mal, igual que los dos lo pasamos mal, ya está, es que no, no me viene bien hablar de este tema, te lo juro, me ha pillado completamente de sorpresa".