Audiencias 04/09/2025
Telecinco se recupera con el liderazgo de 'Supervivientes: All Stars', aunque La 1 le sigue de cerca con el cine
'La encrucijada' sube en Antena 3, aunque no alcanza el doble dígito.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
Telecinco estrenó este jueves la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. El reality de Mediaset se llevó con claridad el liderazgo del prime time al firmar un 16,8% de cuota, aunque se queda por debajo del debut de la primera edición en 2024, que arrancó con un 17,6%. Aun así, el formato recupera para la cadena una franja que en las últimas semanas había caído en números rojos.
En segunda posición quedó La 1 con 'El correo', que se benefició del fuerte arrastre del partido de la Selección Española (24,5%) y alcanzó un 12,6% de share. Antena 3, por su parte, sigue confiando en 'La encrucijada', que subió seis décimas y se situó en un 9,4%.
Mucho más atrás quedaron las cadenas secundarias. Cuatro no logra dar con la tecla y 'Mis raíces' cae hasta un pobre 3,2% en su entrega dedicada a Vanesa Martín, mientras que laSexta se impuso con 'El taquillazo', aunque el cine también descendió y se quedó en un 6,2%.
En el access prime time, 'El hormiguero' bajó hasta un 13,8%, aunque cierra una semana con una excelente media del 18,6% de cuota de pantalla.
PRIME TIME
La 1
Somos cine RTVE “El correo”: 1.167.000 (12,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.567.000 (13,8%)
La encrucijada: 690.000 (9,4%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.142.000 (10,2%)
Supervivientes All Stars: 970.000 (16,8%)
laSexta
laSexta clave: 346.000 (3,6%)
El intermedio: 630.000 (5,5%)
El taquillazo “Bus 657: El golpe del siglo”: 324.000 (4,5%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 361.000 (3,3%)
Viajeros Cuatro: 444.000 (4%)
Mis raíces: 235.000 (3,2%)
La 2
Cifras y letras: 337.000 (3,3%)
Cifras y letras: 557.000 (4,9%)
El cine de La 2 “La canción del marinero”: 287.000 (2,7%)
Documentos TV: 106.000 (1,6%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine RTVE 2 “Hasta el cielo”: 379.000 (9,1%)
La noche en 24h: Portada: 93.000 (5,1%)
Antena 3
La encrucijada: 499.000 (11,7%)
La encrucijada: 87.000 (3,8%)
laSexta
Cine “Tempestad ártica”: 109.000 (3,7%)
Cuatro
Mis raíces: 86.000 (2,1%)
El desmarque. Madrugada: 25.000 (1,2%)
La 2
Desextinción: 43.000 (1,1%)
Festivales de verano: 5.000 (0,2%)
TARDE
La 1
La vuelta: 952.000 (11,7%)
Valle salvaje: 801.000 (11,2%)
La promesa: 915.000 (14,2%)
Malas lenguas: 569.000 (8,1%)
Previo fútbol: Clasificación Mundial “Bulgaria – España”: 1.011.000 (13%)
Fútbol: Clasificación Mundial “Bulgaria – España”: 2.643.000 (24,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.147.000 (13,6%)
Y ahora, Sonsoles: 802.000 (11,4%)
Pasapalabra: 1.559.000 (20,2%)
Telecinco
Tardear: 622.000 (7,9%)
El diario de verano: 472.000 (7,2%)
Agárrate al sillón: 508.000 (6,4%)
laSexta
Zapeando: 420.000 (5,1%)
Más vale tarde: 372.000 (5,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 518.000 (6,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 424.000 (6,4%)
La 2
Saber y ganar: 471.000 (5,5%)
Grandes documentales: 285.000 (3,6%)
La aventura en la ruta de las especias de Joanna Lumley: 219.000 (3,2%)
Carreteras extremas: 225.000 (3,4%)
Malas lenguas: 201.000 (3%)
Cifras y letras: 216.000 (2,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 274.000 (16,4%)
Mañaneros 360: 372.000 (12,8%)
Mañaneros 360: 708.000 (9,1%)
Antena 3
Espejo público: 285.000 (12,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 782.000 (16,3%)
La ruleta de la suerte: 1.500.000 (21,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 184.000 (9,4%)
Vamos a ver verano: 241.000 (9,3%)
Vamos a ver más verano: 518.000 (8%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 154.000 (14,5%)
Aruser@s: 277.000 (13,8%)
Al rojo vivo: 313.000 (9,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 33.000 (3,4%)
Alerta cobra: 20.000 (1,6%)
Alerta cobra: 51.000 (2,7%)
En boca de todos: 166.000 (5,7%)
La 2
Camino de Santiago: Entre el cielo y la tierra: 15.000 (2,6%)
Zoom tendencias: 6.000 (0,8%)
Zoom tendencias: 4.000 (0,4%)
El guepardo: Superar las dificultades: 13.000 (1%)
Pueblo de Dios: 18.000 (1,1%)
Reduce tu huella: 31.000 (1,5%)
Alexander Armstrong en Sri Lanka: 24.000 (1,1%)
El western de La 2 “Trampa para un forajido”: 61.000 (2,6%)
El cazador: 76.000 (2,1%)
El cazador: 106.000 (1,7%)
Saber y ganar: 190.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.837.000 (21,1%)
Telediario 1: 1.041.000 (12%)
Informativos Telecinco 15h: 790.000 (9,1%)
laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 501.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.648.000 (16%)
Informativos Telecinco 21h: 756.000 (7,2%)
laSexta Noticias 20h: 385.000 (5,4%)
Noticias Cuatro 2: 376.000 (5,2%)
Matinal
Telediario matinal: 100.000 (15,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 120.000 (13,4%)
El Matinal (Telecinco): 113.000 (8,1%)
RANKING
Diario: La 1 (13,9%), Antena 3 (13,6%), Telecinco (9,1%), laSexta (5,9%), Cuatro (4,7%), La 2 (2,9%).
Mensual: Antena 3 (14,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,3%), Cuatro (4,8%), La 2 (3%).
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Hacienda inicia el pago de las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas: fechas, plazos y cómo reclamar
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes