Telecinco se recupera con el liderazgo de 'Supervivientes: All Stars', aunque La 1 le sigue de cerca con el cine

Telecinco estrenó este jueves la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. El reality de Mediaset se llevó con claridad el liderazgo del prime time al firmar un 16,8% de cuota, aunque se queda por debajo del debut de la primera edición en 2024, que arrancó con un 17,6%. Aun así, el formato recupera para la cadena una franja que en las últimas semanas había caído en números rojos.

En segunda posición quedó La 1 con 'El correo', que se benefició del fuerte arrastre del partido de la Selección Española (24,5%) y alcanzó un 12,6% de share. Antena 3, por su parte, sigue confiando en 'La encrucijada', que subió seis décimas y se situó en un 9,4%.

Mucho más atrás quedaron las cadenas secundarias. Cuatro no logra dar con la tecla y 'Mis raíces' cae hasta un pobre 3,2% en su entrega dedicada a Vanesa Martín, mientras que laSexta se impuso con 'El taquillazo', aunque el cine también descendió y se quedó en un 6,2%.

En el access prime time, 'El hormiguero' bajó hasta un 13,8%, aunque cierra una semana con una excelente media del 18,6% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Somos cine RTVE “El correo”: 1.167.000 (12,6%)

Antena 3

El hormiguero: 1.567.000 (13,8%)

La encrucijada: 690.000 (9,4%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.142.000 (10,2%)

Supervivientes All Stars: 970.000 (16,8%)

laSexta

laSexta clave: 346.000 (3,6%)

El intermedio: 630.000 (5,5%)

El taquillazo “Bus 657: El golpe del siglo”: 324.000 (4,5%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 361.000 (3,3%)

Viajeros Cuatro: 444.000 (4%)

Mis raíces: 235.000 (3,2%)

La 2

Cifras y letras: 337.000 (3,3%)

Cifras y letras: 557.000 (4,9%)

El cine de La 2 “La canción del marinero”: 287.000 (2,7%)

Documentos TV: 106.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE 2 “Hasta el cielo”: 379.000 (9,1%)

La noche en 24h: Portada: 93.000 (5,1%)

Antena 3

La encrucijada: 499.000 (11,7%)

La encrucijada: 87.000 (3,8%)

laSexta

Cine “Tempestad ártica”: 109.000 (3,7%)

Cuatro

Mis raíces: 86.000 (2,1%)

El desmarque. Madrugada: 25.000 (1,2%)

La 2

Desextinción: 43.000 (1,1%)

Festivales de verano: 5.000 (0,2%)

TARDE

La 1

La vuelta: 952.000 (11,7%)

Valle salvaje: 801.000 (11,2%)

La promesa: 915.000 (14,2%)

Malas lenguas: 569.000 (8,1%)

Previo fútbol: Clasificación Mundial “Bulgaria – España”: 1.011.000 (13%)

Fútbol: Clasificación Mundial “Bulgaria – España”: 2.643.000 (24,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.147.000 (13,6%)

Y ahora, Sonsoles: 802.000 (11,4%)

Pasapalabra: 1.559.000 (20,2%)

Telecinco

Tardear: 622.000 (7,9%)

El diario de verano: 472.000 (7,2%)

Agárrate al sillón: 508.000 (6,4%)

laSexta

Zapeando: 420.000 (5,1%)

Más vale tarde: 372.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 518.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 424.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: 471.000 (5,5%)

Grandes documentales: 285.000 (3,6%)

La aventura en la ruta de las especias de Joanna Lumley: 219.000 (3,2%)

Carreteras extremas: 225.000 (3,4%)

Malas lenguas: 201.000 (3%)

Cifras y letras: 216.000 (2,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 274.000 (16,4%)

Mañaneros 360: 372.000 (12,8%)

Mañaneros 360: 708.000 (9,1%)

Antena 3

Espejo público: 285.000 (12,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 782.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.500.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 184.000 (9,4%)

Vamos a ver verano: 241.000 (9,3%)

Vamos a ver más verano: 518.000 (8%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 154.000 (14,5%)

Aruser@s: 277.000 (13,8%)

Al rojo vivo: 313.000 (9,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 33.000 (3,4%)

Alerta cobra: 20.000 (1,6%)

Alerta cobra: 51.000 (2,7%)

En boca de todos: 166.000 (5,7%)

La 2

Camino de Santiago: Entre el cielo y la tierra: 15.000 (2,6%)

Zoom tendencias: 6.000 (0,8%)

Zoom tendencias: 4.000 (0,4%)

El guepardo: Superar las dificultades: 13.000 (1%)

Pueblo de Dios: 18.000 (1,1%)

Reduce tu huella: 31.000 (1,5%)

Alexander Armstrong en Sri Lanka: 24.000 (1,1%)

El western de La 2 “Trampa para un forajido”: 61.000 (2,6%)

El cazador: 76.000 (2,1%)

El cazador: 106.000 (1,7%)

Saber y ganar: 190.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.837.000 (21,1%)

Telediario 1: 1.041.000 (12%)

Informativos Telecinco 15h: 790.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 501.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.648.000 (16%)

Informativos Telecinco 21h: 756.000 (7,2%)

laSexta Noticias 20h: 385.000 (5,4%)

Noticias Cuatro 2: 376.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 100.000 (15,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 120.000 (13,4%)

El Matinal (Telecinco): 113.000 (8,1%)

RANKING

Diario: La 1 (13,9%), Antena 3 (13,6%), Telecinco (9,1%), laSexta (5,9%), Cuatro (4,7%), La 2 (2,9%).

Mensual: Antena 3 (14,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,3%), Cuatro (4,8%), La 2 (3%).