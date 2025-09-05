Palabras claras
Rosa Benito responde al desencuentro con 'La familia de la tele' durante la grabación de 'MasterChef' y habla de un posible encuentro con Lydia Lozano en '¡De Viernes!'
La artista aclara lo sucedido en la polémica conexión con Torito y se pronuncia sobre el regreso de su excompañera a Mediaset.
Carlos Merenciano
Comunicador audiovisual especializado en prensa televisiva
El pasado mes de mayo, durante una conexión en directo de 'La familia de la tele' para mostrar el casting de 'MasterChef Celebrity 10', Rosa Benito protagonizó un tenso momento con Torito debido a su enemistad con la productora del programa de corazón. La colaboradora se limitó a saludar de forma irónica y se negó a dar declaraciones cuando María Patiño le insistió desde plató. Ante la insistencia del reportero, Benito reaccionó de manera brusca y abandonó la conexión, lo que fue interpretado entonces como un manotazo y una salida abrupta.
Este jueves, en la presentación oficial del programa dentro del FesTVal de Vitoria, Rosa Benito explicó su versión en declaraciones a 20 Minutos: “A mí esa gente no me dice nada, ni bueno, ni malo, ni regular. Ha habido un momento en mi vida que sé lo que quiero y lo que no quiero, y yo eso no lo quería. Entonces yo me fui y luego me pusieron de agresiva y dijeron que le pegué a Torito”. Según añadió, Torito actuaba siguiendo instrucciones de la productora: “Llevaba un pinganillo y le estaban diciendo que fuera por mí. Yo estaba viviendo mi programa, que era 'MasterChef'. Estaba feliz. Pero iban a por mí a saco por el morbo”.
La ganadora de 'Supervivientes' insistió en que vive tranquila lejos del mundo de los programas del corazón. “Cuando te quitas los prejuicios, los miedos, el qué dirán, el que inventarán, cuando a ti todo eso ya te resbala, porque tú eres feliz con tu vida, ya no te importa ni lo que hay, ni lo que dicen, ni lo que venga”, aseguró.
Torito, por su parte, ofreció una versión más conciliadora en la misma conversación: “La verdad es que no me di ni cuenta. Es verdad que después dijeron que había habido manotazo, pero yo no lo concebí como manotazo. Lo vi como una reacción de alguien que no quería salir en ese momento. Pero mi relación con ella es fantástica. Eso pasó la primera semana de grabación y después ha habido muchas conexiones con ella. Es una tía fantástica”.
Además, Rosa Benito también fue preguntada por Informalia por el regreso de Lydia Lozano a Mediaset como colaboradora de '¡De Viernes!'. La respuesta fue clara: “Todo lo que sea trabajo me parece maravilloso. Lydia es una persona muy querida y buena profesional. Y si se lo han ofrecido y le ha interesado el contrato, olé por ella”. Sobre un hipotético reencuentro en el mismo plató, se mostró conciliadora: “Yo no tengo ningún problema con Lydia, para nada”.
