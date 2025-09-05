Nuevo rostro
Jorge Javier revoluciona el estreno de ‘Supervivientes' con una visible operación de estética en la cara
El presentador se ha sometido a un lifting facial en los últimos días.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
El estreno de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars' estuvo marcado por los conflictos originados por las protestas pacíficas de los garífunas en las playas donde se iban a realizar los juegos, reclamando supuestamente protección por la naturaleza al reality, y por un radical cambio de aspecto físico de Jorge Javier Vázquez.
El presentador se ha sometido este verano a una importante y profunda intervención de cirugía estética en su rostro, que llamó la atención de los espectadores de la primera gala. Concretamente, se ha hecho un lifting para corregir el descolgamiento de la piel, propio del paso del tiempo.
Se desconoce en qué fecha exacta se hizo la intervención, pero pese a la visible inflamación que todavía tenía, se podía apreciar el cambio perfectamente. Aunque el propio Jorge Javier no hizo ningún comentario al respecto y la realización del reality evitó en todo momento los primeros planos, la audiencia se percató del cambio y Sandra Barneda le hizo un comentario en directo: "Estás espectacular".
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Hacienda inicia el pago de las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas: fechas, plazos y cómo reclamar
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes