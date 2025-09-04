Telecinco le roba a TVE una importante colaboradora de 'DCorazón' para su nuevo competidor '¡Vaya fama!'

El corazón gamberro y divertido vuelve a Telecinco con '¡Vaya fama!'. La cadena de Mediaset estrena su nuevo magacín este sábado a partir de las 13:15 horas y contará con el fichaje de Gema Fernández, periodista de larga trayectoria en televisión, que llegará directamente desde 'DCorazón', su competencia en La 1 de TVE.

Además de haber sido colaboradora en diferentes programas de crónica social como 'Fiesta', 'Así es la vida' o el presentado por Anne Igartiburu en TVE, que ahora abandona, la periodista fue uno de los rostros visibles del equipo de contenidos de ‘¿Dónde estás corazón?' en Antena 3 y ya en Telecinco copresentó con Nacho Abad 'Rojo y negro', el antecesor del actual 'Código 10’. Además, Mediaset fue la cara visible del Mundial 2010 en Sudáfrica como presentadora, labor que también desarrolló en diferentes espacios de Canal Sur.

'¡Vaya fama!' llega a la parrilla de Telecinco con el objetivo de convertirse en el gran escaparate de la crónica social durante los fines de semana. Producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el programa abordará la vida de los famosos de un modo irreverente, ácido y divertido, y estará conducido por Cristina Lasvignes, que este verano presentó ‘El diario de verano’, y por Fran Ramírez, comunicador y guionista que debuta en la televisión nacional tras su paso por Aragón TV, Onda Cero y Aragón Radio.

En palabras de Jaime Guerra, director de contenidos de producción de Mediaset, "empezamos un programa de corazón en un tono divertido, simpático, en el que tiene cabido todo famosete que se precie. Va a ser un programa que desarrolle sus propias informaciones y contamos con una pareja de presentadores explosiva".

El formato contará con un amplio plantel de tertulianos entre los que figuran Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate.

'¡Vaya fama!' tendrá dos elementos distintivos: "Los Famosetes", más de un centenar de figuras de resina 3D que representan a los personajes más mediáticos, y el "Escaparate de la Fama", donde se valorará el comportamiento de las celebrities. Además, contará con conexiones en directo, reportajes, investigaciones y un espacio de última hora en su mesa principal, que se iluminará para anunciar exclusivas o noticias inesperadas.

El programa también tendrá presencia en Honduras gracias a Raquel Muñoz Campoy, reportera desplazada a los Cayos Cochinos para cubrir todo lo que ocurra en 'Supervivientes All Stars'. La periodista aportará información de primera mano sobre los concursantes desde el terreno.

Con esta apuesta, Telecinco busca reforzar su oferta en la franja del mediodía de los fines de semana, ocupando el hueco dejado por 'Socialité' y compitiendo de manera directa con 'DCorazón', el magacín de TVE. El fichaje de Gema Fernández simboliza además un golpe directo a su rival, trasladando una de sus voces más reconocibles al nuevo formato de Mediaset.