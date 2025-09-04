En 'Espejo público'
Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el Fiscal General: "Es una anomalía democrática"
Álvaro García Ortiz se encuentra procesado por un presunto delito de revelación de secretos.
Kevin RodríguezKevin Rodríguez
El rey Felipe VI y el Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado tuvieron ayer una vista en la Zarzuela antes de comenzar el año judicial. En el encuentro, el fiscal le ha entregado al rey la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.
Una vista que ha sido muy criticada porque el fiscal general se encuentra actualmente procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Esas críticas también han llegado a la televisión, en concreto a 'Espejo Público'.
El programa analizaba las imágenes de la reunión entre Ortiz y Felipe VI y Susanna Griso no se ha callado a la hora de opinar sobre el asunto: "Es la imagen de una anomalía democrática histórica", expresó de manera clara.
"Una imagen insólita", recalcó la presentadora que dio la palabra a los tertulianos que tenía en plató para que también pudieran expresar su opinión.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
- Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo