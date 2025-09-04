'Juego de pelotas' arrasa en su estreno y La 2 acierta con su noche de concursos

'Juego de pelotas' arrasa en su estreno y lidera con holgura la noche del miércoles. El nuevo concurso de Juanra Bonet anotó un gran 18,6% y 1.393.000 espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de un programa en más de 2 años.

Por su parte, La 2 acierta con su noche deĺ⁸ concursos pese a la competencia. Los dos programas de estreno de 'Cifras y letras' promedian un buen 5% y 522.000 espectadores. Tras el programa de Aitor Albizua, el estreno de la nueva temporada de 'Saber y ganar' consigue un 3,4% y 353.000 seguidores.

En Telecinco el cine queda en segundo lugar y se conforma con 8,6% y 477.000 seguidores.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 21% y 2.248.000

Juego de pelotas 18,6% y 840.000

Telecinco

First Dates: 9,5% y 986.000

Cine 5 estrellas: La ciudad perdida: 8,6% y 477.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 5,7% y 608.000 / 7,6% y 776.000 / 8,7% y 653.000

laSexta

laSexta Clave: 5% y 444.000

El intermedio: 7,3% y 769.000

Imperio: 2,6% y 150.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4% y 430.000

El Blockbuster: Corazones de acero: 5,2% y 308.000

La 2

Cifras y letras: 5% y 506.000

Saber y ganar: 3,4% y 353.000 / 2,5% y 193.000

LATE NIGHT

Antena 3

Atrapa un millón: 11,5% y 363.000

La 1

¿Algo que declarar?: 7,4% y 244.000

laSexta

Imperio: 2,1% y 37.000

Cuatro

El Desmarque: 0,7% y 13.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,9% y 1.194.000

Y Ahora Sonsoles: 11,8% y 842.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.577.000

La 1

La Vuelta: 12% y 1.000.000

Valle Salvaje: 11,2% y 824.000

La promesa: 13,3% y 995.000

Malas lenguas: 8,2% y 554.000

Aquí la tierra: 9,4% y 748.000

Telecinco

Tardear: 8,6% y 686.000

El diario de verano: 8,7% y 579.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 634.000

laSexta

Zapeando: 6,2% y 524.000

Más Vale Tarde: 7,5% y 521.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,7% y 457.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 330.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 222.000 / 5,3% y 473.000

Grandes Documentales: 4,4% y 353.000

La aventura en la ruta de las especias de joanna luml: 2,8% y 197.000

Carreteras extremas: 2,8% y 185.000

Malas lenguas: 3,3% y 226.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 273.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,8% y 673.000

La ruleta de la suerte: 21,9% y 1.529.000

La 1

La Hora de La 1: 16,1% y 256.000

Mañaneros 360: 10,5% y 301.000 / 8,5% y 658.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,7% y 215.000

Vamos a ver: 10,7% y 278.000 / 8,9% y 563.000

laSexta

Aruser@s: 13,2% y 139.000 / 13,1% y 251.000

Al Rojo Vivo: 8,5% y 281.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,4% y 17.000 / 2,2% y 36.000 / 3,6% y 72.000

En boca de todos: 5,3% y 154.000

La 2

El Cazador: 2% y 74.000 / 1,7% y 104.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,8% y 1.966.000

Telediario 1: 11,6% y 1.048.000

Informativos Telecinco 21H: 9,5% y 855.000

laSexta Noticias 14H: 8,5% y 651.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 454.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.709.000

Telediario 2: 11,6% y 1.084.000

Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 767.000

laSexta Noticias 20H: 6,7% y 488.000

Noticias Cuatro 2: 6,2% y 448.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,7%), La 1 (10%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,1%).

Mes: Antena 3 (15,3%), La 1 (11%), Telecinco (8,3%), laSexta (6,4%), Cuatro (4,8%), La 2 (3%).