Joaquín Prat presenta 'El tiempo justo', la nueva revolución de las tardes de Telecinco: todas las claves del magacín y lista de colaboradores

Las tardes de Telecinco se renuevan a partir del próximo lunes con 'El tiempo justo', un formato conducido por Joaquín Prat que aspira a convertirse en un referente de la actualidad televisiva. Producido por Unicorn Content, el espacio ofrecerá un enfoque transversal que abarcará política, sucesos, sociedad, corazón y realities, con una estructura flexible que permitirá adaptarse a lo que marque la jornada.

El programa contará con tres bloques diferenciados. El primero estará dedicado a la información rigurosa, con periodistas como Alfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa, apoyados por un equipo de reporteros que ofrecerán conexiones en directo desde distintos puntos del país. En la segunda mesa, especialistas como la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco analizarán la trascendencia de los hechos. Finalmente, un tercer bloque dará paso a la opinión con Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos, que debatirán en un cara a cara con un tiempo limitado para exponer sus argumentos.

Además de la actualidad informativa, 'El tiempo justo' dedicará un espacio diario a la crónica social, con la participación de César Muñoz y colaboradores como Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yagüe, Marta Bolonio y Susana Jurado. También estarán presentes los directores de las principales revistas del corazón: Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos).

El bloque final estará centrado en los realities de Mediaset y el talent show 'Bailando con las estrellas'. Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat, entre otros, comentarán la última hora de 'Supervivientes: All Stars', 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano'.

Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, destacó que el nuevo programa buscará marcar la diferencia: "El tándem Óscar y Joaquín le da una solvencia especial al proyecto. Vamos a apostar por los directos, el análisis y la opinión. Queremos ofrecer nuevas caras y dar la sensación de renovación. El título tiene que ver con la importancia de los tiempos: Joaquín juega mucho con eso y el formato lo requería".

Por su parte, Joaquín Prat expresó su entusiasmo con el proyecto: "Llevo tantos años con Unicorn y siempre he trabajado muy a gusto aquí. Me explicaron que querían hacer algo completamente nuevo. El tiempo justo para cada cosa, tiene que ver con lo que demanda cada asunto de actualidad. Vamos a apostar a tope por los realities, porque Mediaset es la casa de los realities. Desmontar esos hábitos del público de la tarde va a ser muy difícil, va a ser el gran reto. Para eso estamos aquí".

María Ruiz, que lo acompañará en la conducción, subrayó el interés de la propuesta: "Vamos a contar la actualidad porque hay un tiempo político interesante. Lo vamos a contar de una manera diferente y vamos a hablar de lo que a la gente le importa". Mientras que César Muñoz, encargado de la parte de sociedad y realities, se mostró emocionado: "Estoy muy feliz. Le voy a dar un punto de frescura y de naturalidad. Telecinco es la casa de la actualidad y del reality y estoy deseando empezar".

Con esta propuesta, Telecinco busca revolucionar sus tardes y plantar cara en una franja competitiva, confiando en la experiencia de Joaquín Prat y en un amplio equipo de colaboradores y expertos que aportarán información, análisis y entretenimiento a partes iguales.