Jaime Moreno revela el secreto de los 25 años de 'Atrévete': "Soy muy estricto con los horarios"

Jaime Moreno, presentador y director de 'Atrévete' en Cadena Dial, celebra este jueves un aniversario histórico: el programa despertador de la emisora cumple 25 años en antena. Con casi un millón de oyentes diarios, el espacio se ha consolidado como uno de los referentes de la radio musical en España. En esta entrevista con YOTELE, Moreno repasa lo que significa alcanzar esta cifra redonda, explica cómo ha cambiado la radio en estas dos décadas y media y revela los secretos para mantener la energía cada mañana en directo de seis a once.

YOTELE: ‘Atrévete’ cumple 25 años este jueves. ¿Qué significa para ti y para el equipo alcanzar este aniversario?

JAIME MORENO: La verdad es que es algo que hasta nos sorprende a nosotros mismos. No todo el equipo estaba en el primer año, yo mismo me fui y he vuelto ahora, pero es muy bonito poder decir que una marca como 'Atrévete' dentro de Cadena Dial, la emisora por excelencia de música en español, sigue viva después de tanto tiempo. Llevamos 25 años compartiendo música que emociona, que gusta y que llena.

YOTELE: La temporada empezó el 1 de septiembre. ¿Habéis introducido novedades en el programa?

JAIME MORENO: Siempre actualizamos secciones y canciones, incluso recuperamos algunas que en su momento gustaron mucho. En la franja de las 8 de la mañana hemos reforzado con más ritmo y un concurso nuevo. Nos encantan los concursos porque nos permiten estar en contacto constante con el oyente. La taza de 'Atrévete' es un reclamo perfecto y cualquier hora es buena para regalarlas. Ese contacto directo es clave para nosotros.

YOTELE: ¿Cómo has vivido la evolución tanto del programa como de la radio en estos 25 años?

JAIME MORENO: Ha sido difícil a veces, pero muy bonito. La radio ha cambiado mucho con la digitalización. También la forma de hablar con el oyente y de dirigirse a él ha evolucionado. La pandemia cambió muchas cosas. Y más recientemente, el apagón que vivimos hace unos meses demostró que la radio aguanta lo que le echen.

YOTELE: ¿Qué crees que os mantiene tan conectados con el público, con casi un millón de oyentes diarios?

JAIME MORENO: Lo primero es la música. La compartimos y compartimos emociones. Y luego está el tono: la mañana es dura, levantarse cuesta, pero nosotros queremos empezarla con muy buen rollo. Siempre les propongo que, durante el rato que estén con nosotros, dejen los problemas a un lado. Van a seguir ahí después, pero ese tiempo con 'Atrévete' lo viven de otra manera. Ese compadreo, esa sensación de colegueo, creo que es lo que hace que el oyente diga: “Me quedo, porque son como yo, viven lo mismo que yo”.

YOTELE: El programa dura de seis a once. ¿Cómo logras mantener la energía durante tantas horas en directo?

JAIME MORENO: Al principio me costó, pero la clave está en los horarios. Soy muy estricto con eso. A las nueve de la noche ya estoy en la cama. Mi día empieza a las cuatro de la mañana, me ducho, me arreglo y desayuno fuerte, como si estuviera en un hotel: huevos, fruta, tostadas, café… todo completo. Eso me da energía. Y luego, durante el programa, siempre busco un hueco para comer algo más, porque si no es imposible aguantar. Descanso y comida, esa es la base.

YOTELE: ¿Qué retos te quedan por hacer en ‘Atrévete’?

JAIME MORENO: Muchos, porque cada día es un reto. Siempre intentamos sacar lo bueno al día y dejar los malos rollos a un lado, aunque a veces el mundo lo ponga difícil: guerras, desastres, incendios… Pero en el fondo cada día merece la pena. El día de la marmota no existe. Nunca vas a vivir dos días iguales, así que cada día hay que aprovecharlo.

YOTELE: Para terminar, ¿qué mensaje les mandas a los oyentes que llevan años acompañándote?

JAIME MORENO: Primero, unas gracias muy grandes que no cabrían en esta página. Y luego, decirles que siento amistad con ellos. Después de tantos años hay mucha confianza, y algunos me cuentan: “Llevo tantos años escuchándote”. Es como un amigo diario con el que compartes 20 minutos. Para mí es confianza, amistad, cariño. Y como lo hacemos todo por ellos, creo que ese cariño también nos lo devuelven.