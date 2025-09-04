Música
Belinda brilla como princesa del pop en el último concierto de Shakira en Ciudad de México
La cantante fue invitada por la colombiana después de estar en la Residencia de Bad Bunny.
Redacción YoteleRedacción Yotele
El portal de tele de El Periódico. Todas las exclusivas televisivas. Solo información verificada por nuestro equipo de periodistas. Actualidad, entrevistas, audiencias, reportajes y análisis.
Belinda sigue cosechando éxitos este 2025. La cantante mexicana estuvo invitada en la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico junto a otras estrellas como Penélope Cruz.
Más recientemente, la cantante de 'Las 12' junto a Ana Mena ha cautivado una vez más al público durante el último concierto de Shakira en Ciudad de México, donde la colombiana ha colgado su cuarto sold out en el Estadio GNP.
Al ritmo de 'Días de enero', una de las canciones del tour de Shakira, Belinda demostró por qué sigue en lo más alto cinco lustros después de iniciar su carrera.
Una hazaña que se seguirá haciendo grande tras protagonizar la portada de julio de la prestigiosa revista Rolling Stone y a su próxima participación en los Premios Juventud.
En el camino -además de los muchísimos éxitos conseguidos, hits con su firma que forman parte del imaginario popular y los premios recibidos- varios álbumes y numerosos trabajos como intérprete. El último, ‘Mentiras’, la exitosa serie de Prime Video donde Belinda, además de brillar en el papel protagonista, se ha encargado de llevar a lo más alto de las listas de éxitos las canciones del musical original.
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
- Propietario de ocho pisos con solo 30 años: 'Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo