Belinda brilla como princesa del pop en el último concierto de Shakira en Ciudad de México

Belinda sigue cosechando éxitos este 2025. La cantante mexicana estuvo invitada en la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico junto a otras estrellas como Penélope Cruz.

Más recientemente, la cantante de 'Las 12' junto a Ana Mena ha cautivado una vez más al público durante el último concierto de Shakira en Ciudad de México, donde la colombiana ha colgado su cuarto sold out en el Estadio GNP.

Al ritmo de 'Días de enero', una de las canciones del tour de Shakira, Belinda demostró por qué sigue en lo más alto cinco lustros después de iniciar su carrera.

Una hazaña que se seguirá haciendo grande tras protagonizar la portada de julio de la prestigiosa revista Rolling Stone y a su próxima participación en los Premios Juventud.

En el camino -además de los muchísimos éxitos conseguidos, hits con su firma que forman parte del imaginario popular y los premios recibidos- varios álbumes y numerosos trabajos como intérprete. El último, ‘Mentiras’, la exitosa serie de Prime Video donde Belinda, además de brillar en el papel protagonista, se ha encargado de llevar a lo más alto de las listas de éxitos las canciones del musical original.